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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T13:27+0300
https://ria.ru/20200218/1564919858.html
СМИ: Турция отправила 300 военных грузовиков на границу с Идлибом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582006_0:260:2886:1883_1036x0_80_0_0_f7f2a1106ad478ee1ab5f103429d2300.jpg
РИА Новости

СМИ: Турция отправила 300 военных грузовиков на границу с Идлибом

13:26 18.02.2020 (обновлено: 13:27 18.02.2020)
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкая военная техника
Турецкая военная техника
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкая военная техника. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что военные отправили к своим наблюдательным пунктам в сирийском Идлибе 300 грузовиков с БТР, САУ и боеприпасами.
По данным телеканала, военная техника переброшена на границу с Сирией с целью дальнейшей отправки в зону деэскалации в Идлибе.
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В последние две недели турецкие СМИ сообщали, что Анкара активно перебрасывает к границе с сирийским Идлибом спецназ и военную технику.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 20:28
Асад: армия Сирии продолжит бои за Алеппо и Идлиб
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