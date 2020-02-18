СМИ: Турция отправила 300 военных грузовиков на границу с Идлибом

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что военные отправили к своим наблюдательным пунктам в сирийском Идлибе 300 грузовиков с БТР, САУ и боеприпасами.
По данным телеканала, военная техника переброшена на границу с Сирией с целью дальнейшей отправки в зону деэскалации в Идлибе.
В последние две недели турецкие СМИ сообщали, что Анкара активно перебрасывает к границе с сирийским Идлибом спецназ и военную технику.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.