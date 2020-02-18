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Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
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РИА Новости

Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие

20:23 18.02.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"Спектакль "Счастливые нищие" по пьесе Карло Гоцци
Спектакль Счастливые нищие по пьесе Карло Гоцци
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Один из первых независимых в СССР театров "Ильхом" в Ташкенте находится под угрозой закрытия по инициативе нового владельца помещения, сообщается на сайте театра.
Новый собственник ООО “OFELOS PLAZA” направил руководству "Ильхома" письмо с просьбой освободить здание, подвал которого театр занимает с 1976 года.
После получения письма театр провел пресс-конференцию, на которой представители нового владельца объявили, что здание будет закрыто на реконструкцию на два года.
"На сегодняшний момент всё в стадии стагнации <....> кроме письма мы не видели никаких других документов, подтверждающих право собственности", — рассказала РИА Новости заместитель директора театра Ирина Бхарат.
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"Спектакль "Белый белый черный аист"
Спектакль Белый белый черный аист
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"
Спектакль "Белый белый черный аист"
"Речь идет о том, что здесь будет построен новый бизнес-комплекс на шесть — семь этажей. Над нами находятся полуразрушенные два этажа, то есть это, по всей видимости, не реконструкция… Помещение, в котором мы находимся, будет полностью снесено и будет вырыт новый котлован", — уверена Бхарат.
Обещания застройщика создать новые условия для "Ильхома" она назвала "сказочной небылицей".
Возможность переезда в другое здания тоже кажется руководству театра сомнительным: "О том, какие именно варианты нам хотят предложить, мы не знаем, но мы понимаем, что в городе таких площадок нет, мы камерный театр, а не академический и нам нужно наше уникальное пространство, которое мы создавали годами", — пояснила Бхарат.
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"Спектакль "Собачье сердце"
Спектакль Собачье сердце
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"
Спектакль "Собачье сердце"
На защиту театра встали его друзья. Так, представители рекламных компаний Ташкента запустили сайт "Спасем "Ильхом" на русском и английском языках. Одним из первых прислал письмо поддержки на имя министра культуры Узбекистана председатель СТД РФ Александр Калягин, а в личном разговоре с художественным руководителем театра Борисом Гафуровым он пообещал оказывать всестороннюю поддержку театру, сообщила РИА Новости заместитель директора. Сбор подписей в поддержку анонсировал Клуб народных артистов Узбекистана.
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"Спектакль "Цветаева. Федра"
Спектакль Цветаева. Федра
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ильхом"
Спектакль "Цветаева. Федра"
"Это первый независимый театр на территории Советского союза. В 1976 таких аналогов не было, у нас с государством никогда не было финансовых отношений, как-то нам удавалось всегда зарабатывать самостоятельно", — добавила она.
15 и 16 февраля прошли премьерные показы "Завтра" Никиты Макаренко о неуверенности в завтрашнем дне. Все билеты на спектакли февраля проданы, а афиша на март пока не анонсирована.
Театр пользуется популярностью у зрителей. С неизменными аншлагами идет "Белый белый черный аист" об отношениях родителей и детей. Больше 20 лет в репертуаре пьеса "Счастливые нищие" Карло Гоцци в постановке основателя "Ильхома" — Марка Вайля. "Это абсолютный хит, на который люди приходят все эти годы… мы шутим в труппе, что мы можем показать этот спектакль утром в понедельник в 8 утра, и зал будет полный", — поделилась Бхарат.
В сентябре театр приезжал на гастроли в Москву и на сцене Центра драматургии и режиссуры показывал спектакль "Цветаева. Федра" в постановке худрука ЦДР Владимира Панкова и "Собачье сердце" в постановке режиссера и композитора Артема Кима.
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