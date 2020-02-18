Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Один из первых независимых в СССР театров "Ильхом" в Ташкенте находится под угрозой закрытия по инициативе нового владельца помещения, . Один из первых независимых в СССР театров "Ильхом" в Ташкенте находится под угрозой закрытия по инициативе нового владельца помещения, сообщается на сайте театра.

Новый собственник ООО “OFELOS PLAZA” направил руководству "Ильхома" письмо с просьбой освободить здание, подвал которого театр занимает с 1976 года.

После получения письма театр провел пресс-конференцию, на которой представители нового владельца объявили, что здание будет закрыто на реконструкцию на два года.

"На сегодняшний момент всё в стадии стагнации <....> кроме письма мы не видели никаких других документов, подтверждающих право собственности", — рассказала РИА Новости заместитель директора театра Ирина Бхарат.

© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом" Спектакль "Белый белый черный аист" © Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом" Спектакль "Белый белый черный аист"

"Речь идет о том, что здесь будет построен новый бизнес-комплекс на шесть — семь этажей. Над нами находятся полуразрушенные два этажа, то есть это, по всей видимости, не реконструкция… Помещение, в котором мы находимся, будет полностью снесено и будет вырыт новый котлован", — уверена Бхарат.

Обещания застройщика создать новые условия для "Ильхома" она назвала "сказочной небылицей".

Возможность переезда в другое здания тоже кажется руководству театра сомнительным: "О том, какие именно варианты нам хотят предложить, мы не знаем, но мы понимаем, что в городе таких площадок нет, мы камерный театр, а не академический и нам нужно наше уникальное пространство, которое мы создавали годами", — пояснила Бхарат.

© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом" Спектакль "Собачье сердце" © Фото : предоставлено пресс-службой театра "Ильхом" Спектакль "Собачье сердце"

На защиту театра встали его друзья. Так, представители рекламных компаний Ташкента запустили сайт "Спасем "Ильхом" на русском и английском языках. Одним из первых прислал письмо поддержки на имя министра культуры Узбекистана председатель СТД РФ Александр Калягин, а в личном разговоре с художественным руководителем театра Борисом Гафуровым он пообещал оказывать всестороннюю поддержку театру, сообщила РИА Новости заместитель директора. Сбор подписей в поддержку анонсировал Клуб народных артистов Узбекистана.

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Ильхом" Спектакль "Цветаева. Федра" © Фото предоставлено пресс-службой театра "Ильхом" Спектакль "Цветаева. Федра"

"Это первый независимый театр на территории Советского союза. В 1976 таких аналогов не было, у нас с государством никогда не было финансовых отношений, как-то нам удавалось всегда зарабатывать самостоятельно", — добавила она.

15 и 16 февраля прошли премьерные показы "Завтра" Никиты Макаренко о неуверенности в завтрашнем дне. Все билеты на спектакли февраля проданы, а афиша на март пока не анонсирована.

Театр пользуется популярностью у зрителей. С неизменными аншлагами идет "Белый белый черный аист" об отношениях родителей и детей. Больше 20 лет в репертуаре пьеса "Счастливые нищие" Карло Гоцци в постановке основателя "Ильхома" — Марка Вайля. "Это абсолютный хит, на который люди приходят все эти годы… мы шутим в труппе, что мы можем показать этот спектакль утром в понедельник в 8 утра, и зал будет полный", — поделилась Бхарат.