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2020-02-18T13:24+0300
https://ria.ru/20200218/1564919732.html
Крашенинников рассказал о предложении внести поправку об абортах
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РИА Новости

Крашенинников рассказал о предложении внести поправку об абортах

13:24 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников, комментируя предложение закрепить в преамбуле основного закона помимо веры в Бога запрет на аборты, заявил, что рабгруппа на данный момент не хочет вносить изменения в преамбулу.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении РИА Новости).
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"Мы к преамбуле относимся очень хорошо, поэтому не хотим ее трогать на данный момент", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что если рабочая группа будет обсуждать изменение преамбулы, то такого рода поправки будут обсуждаться "в самом конце".
"Но на данный момент есть позиция, что не надо (вносить изменения в преамбулу) Я вот, например, не очень хочу заниматься преамбулой, потому что она всё-таки не юридический характер носит", - заключил Крашенинников.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
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1510008
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Конституция РФВиталий МилоновПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Принудительная вера в бога? Верить в того, чье существование не доказано? И что расстреливать будут? Или штрафы вводить? Церковь отделена от государства! Даже если в новой конституции и будет что то полезное для народа, то именно из- за этого пункта я проголосую против. Моя знакомая, очень верующая женщина, которая 8 лет жила в монастыре , говорит, что к богу надо прийти самому, и бог не в церкви, бог в душе, в сердце. А аборты запрещать конституционно - такое уже было, привело к росту подпольно- криминальных абортов и к повышенной смертности. Надо дать людям работу, хорошие заработки, хорошую медицину, снизить проценты по ипотеке и только тогда можно говорить об улучшении демографической ситуации.
18 февраля, 15:01
Tatiana Solo
1100000
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