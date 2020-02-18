Крашенинников рассказал о предложении внести поправку об абортах

"Мы к преамбуле относимся очень хорошо, поэтому не хотим ее трогать на данный момент", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что если рабочая группа будет обсуждать изменение преамбулы, то такого рода поправки будут обсуждаться "в самом конце".

"Но на данный момент есть позиция, что не надо (вносить изменения в преамбулу) Я вот, например, не очень хочу заниматься преамбулой, потому что она всё-таки не юридический характер носит", - заключил Крашенинников.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".