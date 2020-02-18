В Конституцию хотят внести положение об обеспечении президентом мира

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конституцию РФ предлагается дополнить положением о том, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников

"Много говорилось о том, что президент, кроме прочего, обеспечивает гражданский мир и согласие в стране и обеспечивает взаимодействие органов публичной власти. Одна из поправок обращает на это внимание и это конкретизирует", - сказал он на заседании рабочей группы.

Ранее на заседании предложение внести такую норму в конституцию озвучил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

"Я хочу внести предложение в статью 80, пункт 2, после слов "в установленном конституцией порядке он принимает меры по охране суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности" вставить пункт "президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране", потому что это очень и очень важно. И далее по тексту", - сказал Долуда.