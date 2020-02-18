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В Конституцию хотят внести положение об обеспечении президентом мира
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РИА Новости

В Конституцию хотят внести положение об обеспечении президентом мира

13:20 18.02.2020 (обновлено: 13:21 18.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конституцию РФ предлагается дополнить положением о том, что президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников.
"Много говорилось о том, что президент, кроме прочего, обеспечивает гражданский мир и согласие в стране и обеспечивает взаимодействие органов публичной власти. Одна из поправок обращает на это внимание и это конкретизирует", - сказал он на заседании рабочей группы.
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Ранее на заседании предложение внести такую норму в конституцию озвучил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
"Я хочу внести предложение в статью 80, пункт 2, после слов "в установленном конституцией порядке он принимает меры по охране суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности" вставить пункт "президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране", потому что это очень и очень важно. И далее по тексту", - сказал Долуда.
Хабриева назвала это предложение "очень актуальным, которое соответствует той политике, которую проводит государство во главе с президентом РФ".
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
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Николай ДолудаКонституция РФПавел КрашенинниковРоссияОбщество
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