Прокуратура Парижа открыла досудебное производство против Павленского

Кроме того, в отношении Павленского открыто второе досудебное производство в рамках расследования драки, произошедшей 31 декабря прошлого года. В данном случае прокуратура потребовала поместить Павленского под предварительное заключение.

Французские правоохранительные органы задержали Павленского и де Таддео в рамках расследования распространения интимных видео, после которого кандидат от президентской партии "Вперёд, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Бенджамен Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.