Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T13:18+0300
https://ria.ru/20200218/1564919371.html
Прокуратура Парижа открыла досудебное производство против Павленского
https://cdn23.img.ria.ru/images/152242/59/1522425937_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_98f8f4e4ec8efb09e7a2df7899aed258.jpg
РИА Новости

Прокуратура Парижа открыла досудебное производство против Павленского

13:18 18.02.2020
265
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПетр Павленский
Петр Павленский
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Петр Павленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Прокуратура Парижа открыла досудебное производство в отношении российского художника-акциониста Петра Павленского и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера ", сообщает радиостанция France Info.
Прокурор потребовал поместить Павленского и де Таддео под судебный контроль.
Кроме того, в отношении Павленского открыто второе досудебное производство в рамках расследования драки, произошедшей 31 декабря прошлого года. В данном случае прокуратура потребовала поместить Павленского под предварительное заключение.
Французские правоохранительные органы задержали Павленского и де Таддео в рамках расследования распространения интимных видео, после которого кандидат от президентской партии "Вперёд, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Бенджамен Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.
Между прочим
О чем молчит Павленский: против ханжества за деньги или за идею?
Вчера, 19:33
790100
Обсудить 1
Петр ПавленскийПарижВ мире
Рекомендуем
Презентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777
Песков назвал выводы расследования по MH17 ангажированными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков считает разговор о будущей роли Госсовета преждевременным
Здание Минюста РФ
Минюст: экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами
Роберт Кочарян
Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 25 февраля
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова
Татарстан направит средства на оснащение школ искусств инструментами
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Константинов прокомментировал задержание готовивших теракты подростков
Елизавета Глинка (Доктор Лиза)
В Госдуме открылась выставка, посвященная доктору Лизе
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с Неверовым
Актриса-каскадер Шерил Сандерс
Бывший муж застрелил дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок
Александр Хинштейн
Участвовать в "Диктанте Победы" готовы уже 30 стран, заявил Хинштейн
Здание Международного суда ООН в Гааге
Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа
Полиция
В Бангкоке один человек погиб в результате стрельбы в ТЦ
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Савва Тутунов
В РПЦ не видят юридических препятствий для признания церковных браков
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о предложении внести поправку об абортах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния