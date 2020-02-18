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В Хабаровске ребенка изъяли у родителей, заподозренных в педофилии
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РИА Новости

В Хабаровске ребенка изъяли у родителей, заподозренных в педофилии

13:16 18.02.2020
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Маленький ребенок изъят из семьи в Хабаровске после появления в СМИ информации о том, что его родителей заподозрили в педофилии, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
Как сообщили "АиФ – Дальинформ", в отношении дочери экс-начальника управления транспорта мэрии краевой столицы Сергея Суковатого и ее супруга возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних". Ребенку, который, предположительно, пострадал от действий супружеской пары, на тот момент был всего год. Как сообщается в информации, в квартире дочери Суковатого прошли обыски, во время которых были изъяты доказательства, включая видеозаписи.
Девочку 3,5 года изъяли из семьи и поместили в детское учреждение, родители находятся под домашним арестом. Так же сообщается, что сам экс-чиновник обвиняется в получении взятки и находится в СИЗО.
"Ребенок из семьи изъят и помещен в учреждение. Этими материалами занимаются правоохранительные органы, проверяется информация, опубликованная в СМИ", - сказал Трегубенко.
Она отметила, что ранее нареканий по поводу семьи не поступало.
Официальным подтверждением информации СМИ от правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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