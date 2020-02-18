Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 25 февраля

ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Заседание суда общей юрисдикции Еревана по процессу над бывшим президентом Армении Заседание суда общей юрисдикции Еревана по процессу над бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном , которое было назначено на вторник, перенесли на 25 февраля из-за отсутствия переводчика одного из фигурантов дела - бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова , передает корреспондент РИА Новости.

"В связи с отсутствием переводчика судебное заседание провести сегодня невозможно. Оно откладывается. Следующее заседание начнется 25 февраля 13.00 (12.00 мск)", - сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.

Переводчик Хачатурова обеспечивает перевод с армянского на русский язык. Во вторник стороны процесса должны были выступить с обобщающими заявлениям по итогам ходатайств адвокатов подсудимых о прекращении уголовного дела.

Четвертого февраля защита Кочаряна представила ходатайство в суд с требованием о прекращении уголовного преследования. С аналогичными просьбами выступили и адвокаты других подсудимых.

В частности, адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", и это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в уголовном кодексе. По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.