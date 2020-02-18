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https://ria.ru/20200218/1564919247.html
Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 25 февраля
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РИА Новости

Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли на 25 февраля

13:15 18.02.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Заседание суда общей юрисдикции Еревана по процессу над бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, которое было назначено на вторник, перенесли на 25 февраля из-за отсутствия переводчика одного из фигурантов дела - бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи с отсутствием переводчика судебное заседание провести сегодня невозможно. Оно откладывается. Следующее заседание начнется 25 февраля 13.00 (12.00 мск)", - сказала в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.
Переводчик Хачатурова обеспечивает перевод с армянского на русский язык. Во вторник стороны процесса должны были выступить с обобщающими заявлениям по итогам ходатайств адвокатов подсудимых о прекращении уголовного дела.
Четвертого февраля защита Кочаряна представила ходатайство в суд с требованием о прекращении уголовного преследования. С аналогичными просьбами выступили и адвокаты других подсудимых.
Роберт Кочарян в суде
11 февраля, 15:20
Экс-глава Армении Кочарян обвинил следствие в сокрытии материалов дела
В частности, адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", и это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в уголовном кодексе. По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
Роберт Кочарян
6 февраля, 12:38
Экс-глава СНБ Армении считает арест Кочаряна ошибочным
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