Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T13:15+0300
https://ria.ru/20200218/1564919193.html
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282967_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4c3b2e4042408b15b39951dc85d7ea4d.jpg
РИА Новости

В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус

13:15 18.02.2020
4133
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
"В настоящее время в инфекционном отделении ОДКБ №2 проходят лечение от ОРВИ три пациента, прибывшие из КНР, анализы которых направлены в Референс-Центр (город Новосибирск) для проверки на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус, позже получивший официальное название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено 794 случая заражения коронавирусом, из них три – с летальным исходом.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
100401
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитайВоронеж
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Медицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй
Эксперт рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Коронавирус 2019-nCoV
Эксперт рассказал о зависимости коронавируса от погоды
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Эксперт оценил вероятность перехода коронавируса на домашний скот
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем
Виды Перми
Власти отказались назвать новую транспортную карту "Пермская езда"
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Актриса-каскадер Шерил Сандерс
Бывший муж застрелил дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния