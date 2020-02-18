В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус

"В настоящее время в инфекционном отделении ОДКБ №2 проходят лечение от ОРВИ три пациента, прибывшие из КНР, анализы которых направлены в Референс-Центр (город Новосибирск) для проверки на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус, позже получивший официальное название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено 794 случая заражения коронавирусом, из них три – с летальным исходом.