Песков назвал выводы расследования по MH17 ангажированными

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия со скепсисом и недоверием воспринимает выводы расследования по MH17, поскольку они являются ангажированными; а заявление голландского журналиста о том, что разведка Россия со скепсисом и недоверием воспринимает выводы расследования по MH17, поскольку они являются ангажированными; а заявление голландского журналиста о том, что разведка Нидерландов не нашла способный сбить MH17 "Бук" , говорит о том, что в этом деле остается огромное количество вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как следует из документов, опубликованных журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе гражданином Нидерландов Максом Ван дер Верффом, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

"Вы забыли в своем вопросе упомянуть, что якобы результаты этих расследований были доведены до суда некоторое время назад... Это было до суда. Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросов, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, знают ли в Кремле об этом расследовании и насколько авторитетным считают источник.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.