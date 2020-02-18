Лукашенко во вторник проведет встречу с главой "Роснефти" Сечиным

"Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится сегодня с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным", - отмечается в сообщении.

РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.