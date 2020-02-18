Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T13:13+0300
https://ria.ru/20200218/1564919101.html
Лукашенко во вторник проведет встречу с главой "Роснефти" Сечиным
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1036x0_80_0_0_e9738a48fa68e7b40231c543b282e393.jpg
РИА Новости

Лукашенко во вторник проведет встречу с главой "Роснефти" Сечиным

13:13 18.02.2020
1206
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проведет в Минске встречу председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным, передает агенство Sputnik Беларусь.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится сегодня с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным", - отмечается в сообщении.
РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.
Автозаправочная станция Лукойл в Минске
12 февраля, 14:29Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия предложила российским компаниям новую схему снабжения АЗС
3610316
Обсудить 3
СафмарSputnikАлександр ЛукашенкоРоснефтьИгорь СечинМинскБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Пункт продажи лотерейных билетов в Казани
Дума приняла во II чтении проект об идентификации участников лотерей
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
США ввели санкции против подразделения "Роснефти"
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Игорь Орлов: Поморье заинтересовано в сотрудничестве с Белоруссией
Стенд компании Газпром
"Газпром" сообщил о кадровых перестановках в компании
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Здание Международного суда ООН в Гааге
Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа
Стенд Сбербанка
Сбербанк предупредил о трудностях с переводами в "Сбербанк онлайн"
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Геннадий Давыдько
В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Здание Минюста РФ
Минюст: экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния