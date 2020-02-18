Песков считает разговор о будущей роли Госсовета преждевременным

"Нет, пока я не могу этого сделать. Пока рекомендую обращаться в рабочую группу. До тех пор пока эта тема не финализирована, пока ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам на просьбу пояснить, где будут начинаться и заканчиваться полномочия Госсовета после внесения поправок в конституцию.