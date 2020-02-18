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Песков считает разговор о будущей роли Госсовета преждевременным
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РИА Новости

Песков считает разговор о будущей роли Госсовета преждевременным

13:13 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. О том, какие полномочия будут у Госсовета после внесения поправок в Конституцию, говорить пока рано, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока я не могу этого сделать. Пока рекомендую обращаться в рабочую группу. До тех пор пока эта тема не финализирована, пока ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам на просьбу пояснить, где будут начинаться и заканчиваться полномочия Госсовета после внесения поправок в конституцию.
Президент РФ Владимир Путин внес 20 января в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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Конституция РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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