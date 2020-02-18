На Кубани выделят средства на соцвыплаты для "Накопительной ипотеки"

КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края в 2020 году выделяют 33 миллиона рублей на соцвыплаты в рамках региональной программы "Накопительная ипотека", цель которой сделать жилье доступным для всех, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев

"По объему ввода жилья Краснодарский край на третьем месте в стране. Строя по 4 миллиона квадратных метров в год, важно найти механизм – как сделать это жилье доступным для всех. Одним из таких механизмов должна стать краевая программа "Накопительная ипотека", - сказал Кондратьев.

Как пояснил губернатор, суть в том, что участник программы открывает в банке специальный накопительный вклад сроком до 5 лет, ежемесячно пополняет его от 3 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной казны начисляется социальная выплата, ее размер – 30% от суммы поступающих денег, плюс к этому банковский процент по вкладу составит порядка 5% от вклада.

"В результате переговоров с банками удалось добиться достаточно комфортной для заемщиков ставки. Раньше банковские отчисления не превышали 2%. Более того, мы приняли решение, что участник при желании может досрочно выйти из программы, то есть улучшить жилищные условия на любом этапе накопления и при этом не потерять соцвыплату. В этом году из краевого бюджета на проект выделяем почти 33 миллиона рублей", - добавил глава края.

По его данным, в предыдущие годы более 2 тысяч жителей края смогли улучшить свои жилищные условия при помощи "Накопительной ипотеки". На их счета перечислено 422 миллиона рублей. В текущем году прием заявлений для участия в программе начнется 25 февраля.