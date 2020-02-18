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Краснодарский край
2020-02-18T15:02+0300
https://ria.ru/20200218/1564919025.html
На Кубани выделят средства на соцвыплаты для "Накопительной ипотеки"
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РИА Новости

На Кубани выделят средства на соцвыплаты для "Накопительной ипотеки"

13:11 18.02.2020 (обновлено: 15:02 18.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗима в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 18 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2020 году выделяют 33 миллиона рублей на соцвыплаты в рамках региональной программы "Накопительная ипотека", цель которой сделать жилье доступным для всех, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"По объему ввода жилья Краснодарский край на третьем месте в стране. Строя по 4 миллиона квадратных метров в год, важно найти механизм – как сделать это жилье доступным для всех. Одним из таких механизмов должна стать краевая программа "Накопительная ипотека", - сказал Кондратьев.
Как пояснил губернатор, суть в том, что участник программы открывает в банке специальный накопительный вклад сроком до 5 лет, ежемесячно пополняет его от 3 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной казны начисляется социальная выплата, ее размер – 30% от суммы поступающих денег, плюс к этому банковский процент по вкладу составит порядка 5% от вклада.
"В результате переговоров с банками удалось добиться достаточно комфортной для заемщиков ставки. Раньше банковские отчисления не превышали 2%. Более того, мы приняли решение, что участник при желании может досрочно выйти из программы, то есть улучшить жилищные условия на любом этапе накопления и при этом не потерять соцвыплату. В этом году из краевого бюджета на проект выделяем почти 33 миллиона рублей", - добавил глава края.
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По его данным, в предыдущие годы более 2 тысяч жителей края смогли улучшить свои жилищные условия при помощи "Накопительной ипотеки". На их счета перечислено 422 миллиона рублей. В текущем году прием заявлений для участия в программе начнется 25 февраля.
Как отметили в администрации края, для участия в программе жители края должны открыть накопительный счет в одном из банков, с которым министерство ТЭК и ЖКХ региона заключило соглашение, поскольку проект реализуется в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". В настоящее время это Россельхозбанк и "Центр-Инвест". При этом министерство продолжает вести переговоры с другими финансовыми организациями по участию в программе. Заявление об участии в социальном проекте необходимо направить в "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка".
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Краснодарский крайВениамин КондратьевЦентр-инвестРоссельхозбанкКраснодарский крайОбщество
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