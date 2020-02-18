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Минюст: экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами
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РИА Новости

Минюст: экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами

13:08 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему считает, что экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами, получили контроль над активами в том числе через взятки, говорится в сообщении на сайте Минюста РФ.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
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"Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры "ЮКОСа" не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления "ЮКОСом" бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия", - говорится в сообщении.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако это решение отменил Окружной суд Гааги, теперь же это отказное решение тоже оказалось отменено.
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