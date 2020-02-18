Минюст: экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами

"Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры "ЮКОСа" не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления "ЮКОСом" бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия", - говорится в сообщении.