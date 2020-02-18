МРК и Радио Metro создали хит на русском языке "Держись, Ухань!"

"Нити судьбы" – так называется совместное музыкальное детище Медиакорпорация Китая и Радио Metro в Санкт-Петербурге, вещающее на частоте 102,4 FM. Композиция была написана в поддержку жителей Уханя, чтобы они знали о том, что всегда есть люди готовые протянуть руку помощи в сложной ситуации и совместно преодолеть временные трудности.

Своевременные действия Китая по нераспространению коронавируса высоко оценили и в других странах. Правительство и народ России как никто другой понимают и поддерживают усилия Китая, искренне желая, чтобы китайский народ как можно скорее одержал победу в этой нелегкой борьбе: "В самом сложном испытании, друг к другу руки протяните. Нас свяжут помощь и спасение – судьбы невидимые нити",– поется в песне.