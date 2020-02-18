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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-18T13:09+0300
https://ria.ru/20200218/1564918774.html
МРК и Радио Metro создали хит на русском языке "Держись, Ухань!"
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РИА Новости

МРК и Радио Metro создали хит на русском языке "Держись, Ухань!"

13:09 18.02.2020
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МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". "Нити судьбы" – так называется совместное музыкальное детище Медиакорпорация Китая и Радио Metro в Санкт-Петербурге, вещающее на частоте 102,4 FM. Композиция была написана в поддержку жителей Уханя, чтобы они знали о том, что всегда есть люди готовые протянуть руку помощи в сложной ситуации и совместно преодолеть временные трудности.
"Нити судьбы" была написана молодыми талантливыми российскими музыкантами. Премьера песни в поддержку жителей Уханя прошла в России 17 февраля, а уже 18 февраля она выйдет в ротацию на новых медиа-платформах Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран, а также на социальных медиа-платформах двух стран, таких как Weibo и VK.
Своевременные действия Китая по нераспространению коронавируса высоко оценили и в других странах. Правительство и народ России как никто другой понимают и поддерживают усилия Китая, искренне желая, чтобы китайский народ как можно скорее одержал победу в этой нелегкой борьбе: "В самом сложном испытании, друг к другу руки протяните. Нас свяжут помощь и спасение – судьбы невидимые нити",– поется в песне.
Совместный хит о мужестве многих людей создан для того, чтобы мы не забывали о том, что победу можно одержать только всем вместе единым фронтом, "единой судьбой".
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Россия-Китай: ГлавноеКитайУхань
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