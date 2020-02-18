Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.