Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T13:49+0300
https://ria.ru/20200218/1564918453.html
Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа
https://cdn23.img.ria.ru/images/149259/81/1492598159_0:131:3178:1919_1036x0_80_0_0_f3170a643e7b85b87289f1e9990a5193.jpg
РИА Новости

Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа

13:02 18.02.2020 (обновлено: 13:49 18.02.2020)
4286
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия продолжит отстаивать свои законные интересы после решения апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа и обратится в Верховный суд Нидерландов, сообщает Минюст РФ.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - говорится в сообщении министерства.
Офис нефтяной компании ЮКОС в Москве
24 сентября 2019, 12:09
Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
6191151
Обсудить 10
Решение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСГаагаНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Блаблабла...... Читайте между строк - заплатим, когда всё успокоится.
18 февраля, 13:04
Сергей Новиков
201227
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Украинская военная техника на Донбассе
Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе
Здание Минюста РФ
Минюст: экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле пока не готовы комментировать решение суда Гааги по "ЮКОСу"
Презентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777
Песков назвал выводы расследования по MH17 ангажированными
Табличка на здании компании Роснефть
США назвали санкции против Rosneft Trading предупреждением для России
Актриса-каскадер Шерил Сандерс
Бывший муж застрелил дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Украинский военный
В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния