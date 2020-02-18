Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия продолжит отстаивать свои законные интересы после решения апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа и обратится в Верховный суд Нидерландов, сообщает Минюст РФ.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - говорится в сообщении министерства.
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