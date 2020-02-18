Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике

БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. РФ и Германия договорились создать совместную группу по энергетике, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-российской конференции в немецкой столице.
По словам министра, такое решение было принято во вторник по итогам его встречи с помощником президента РФ по экономическим вопросам Максимом Орешкиным.
"Мы сегодня с Максимом Орешкиным, который стал помощником президента, и с заместителем министра энергетики РФ договорились, что мы создадим германо-российскую рабочую группу... по энергетике. Вопрос газового транзита и завершение строительство "Северного потока"-2 это одно, мы переживаем в данный момент в Европе большую трансформацию на переходе к свободной от СО2, нейтральной к СО2 экономике... В этой связи нам потребуется больше природного газа", - сказал министр.
Конференция по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии "Инновации - двигатель экономического роста" организована Германо-российской внешнеторгового палатой (ВТП) совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В ней принимают участие свыше 500 политиков и топ-менеджеров немецких и российских компаний, представители концернов и семейных предприятий среднего и крупного бизнеса, включая Siemens, Phoenix Contact, Rhenus, WIKA, B. Braun Melsungen, Dyckerhoff Zement, Hermith и многие другие.