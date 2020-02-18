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Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике
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РИА Новости

Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике

12:58 18.02.2020 (обновлено: 13:45 18.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФедеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. РФ и Германия договорились создать совместную группу по энергетике, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-российской конференции в немецкой столице.
По словам министра, такое решение было принято во вторник по итогам его встречи с помощником президента РФ по экономическим вопросам Максимом Орешкиным.
"Мы сегодня с Максимом Орешкиным, который стал помощником президента, и с заместителем министра энергетики РФ договорились, что мы создадим германо-российскую рабочую группу... по энергетике. Вопрос газового транзита и завершение строительство "Северного потока"-2 это одно, мы переживаем в данный момент в Европе большую трансформацию на переходе к свободной от СО2, нейтральной к СО2 экономике... В этой связи нам потребуется больше природного газа", - сказал министр.
Конференция по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии "Инновации - двигатель экономического роста" организована Германо-российской внешнеторгового палатой (ВТП) совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В ней принимают участие свыше 500 политиков и топ-менеджеров немецких и российских компаний, представители концернов и семейных предприятий среднего и крупного бизнеса, включая Siemens, Phoenix Contact, Rhenus, WIKA, B. Braun Melsungen, Dyckerhoff Zement, Hermith и многие другие.
Знатоки
Миллиард на независимость. Как США помогут европейской энергетике
15 февраля, 16:17
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SiemensПетер АльтмайерМаксим ОрешкинСеверный потокЕвропаГерманияРоссияЭкономика
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