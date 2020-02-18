Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике

"Мы сегодня с Максимом Орешкиным, который стал помощником президента, и с заместителем министра энергетики РФ договорились, что мы создадим германо-российскую рабочую группу... по энергетике. Вопрос газового транзита и завершение строительство "Северного потока"-2 это одно, мы переживаем в данный момент в Европе большую трансформацию на переходе к свободной от СО2, нейтральной к СО2 экономике... В этой связи нам потребуется больше природного газа", - сказал министр.