Израиль закроет въезд иностранцам, посещавшим ряд стран Азии

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев РИА Новости. Гонконг, Сингапур и Израиль закрывает въезд в страну иностранцам, посещавшим в течение последних двух недель Таиланд Макао в дополнение к уже существовавшему запрету на взъезд тем, кто посещал Китай, в связи с угрозой распространения коронавируса , сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

"Въезд в Израиль будет закрыт для иностранцев, побывавших за предшествующие 14 дней в Таиланде, Гонконге, Макао и Сингапуре - по рекомендации министерства здравоохранения", - говорится в заявлении главы МВД Арье Дери, распространённом пресс-службой ведомства.

Для граждан страны, побывавших в этих азиатских регионах в последние две недели, минздрав Израиля ввёл в начале этой недели обязательный двухнедельный карантин. Как отмечено в сообщении министерства, контроль будет осуществляться в аэропортах, морских портах и на пограничных переходах.

Запрет на посещение тем, кто побывал в Китае, был введён ранее в феврале. Также для них был введен карантин.

Вернувшимся предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.