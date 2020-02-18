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Израиль закроет въезд иностранцам, посещавшим ряд стран Азии
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РИА Новости

Израиль закроет въезд иностранцам, посещавшим ряд стран Азии

12:56 18.02.2020
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© Фото : Adiel loАэропорт города Эйлат, Израиль
Аэропорт города Эйлат, Израиль
© Фото : Adiel lo
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев РИА Новости. Израиль закрывает въезд в страну иностранцам, посещавшим в течение последних двух недель Таиланд, Гонконг, Сингапур и Макао в дополнение к уже существовавшему запрету на взъезд тем, кто посещал Китай, в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.
"Въезд в Израиль будет закрыт для иностранцев, побывавших за предшествующие 14 дней в Таиланде, Гонконге, Макао и Сингапуре - по рекомендации министерства здравоохранения", - говорится в заявлении главы МВД Арье Дери, распространённом пресс-службой ведомства.
Для граждан страны, побывавших в этих азиатских регионах в последние две недели, минздрав Израиля ввёл в начале этой недели обязательный двухнедельный карантин. Как отмечено в сообщении министерства, контроль будет осуществляться в аэропортах, морских портах и на пограничных переходах.
Запрет на посещение тем, кто побывал в Китае, был введён ранее в феврале. Также для них был введен карантин.
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Вернувшимся предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус, позже получивший официальное название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено 794 случая заражения коронавирусом, из них три – с летальным исходом.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаСингапур (страна)ГонконгМакаоТаиландИзраильВ мире
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