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Путин проведет встречу с Неверовым
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РИА Новости

Путин проведет встречу с Неверовым

12:54 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым, а во второй половине дня проведет ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он (президент - ред.) продолжит общение с руководителями парламентских фракций, в частности, сегодня запланировано его общение с Сергеем Неверовым, "Единая Россия". Во второй половине дня также несколько международных телефонных разговоров, о которых мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам во вторник, говоря о графике президента.
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Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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