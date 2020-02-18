Путин проведет встречу с Неверовым

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым, а во второй половине дня проведет ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он (президент - ред.) продолжит общение с руководителями парламентских фракций, в частности, сегодня запланировано его общение с Сергеем Неверовым, "Единая Россия". Во второй половине дня также несколько международных телефонных разговоров, о которых мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам во вторник, говоря о графике президента.