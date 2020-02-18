Путин проведет встречу с Неверовым

"Он (президент - ред.) продолжит общение с руководителями парламентских фракций, в частности, сегодня запланировано его общение с Сергеем Неверовым, "Единая Россия". Во второй половине дня также несколько международных телефонных разговоров, о которых мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам во вторник, говоря о графике президента.