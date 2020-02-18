В Кремле фиксируют реакцию на "дело "Сети"*

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле фиксируют реакцию на дело организации "Сеть"*, но призывают дождаться решения по апелляции, заявил пресс-секретарь президента РФ В Кремле фиксируют реакцию на дело организации "Сеть"*, но призывают дождаться решения по апелляции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, здесь дело не в резонансе. Там есть процедура апеллирования. Насколько я понимаю, апелляция подается по этому судебному решению. В данном случае нужно ожидать результатов апелляции. Мы фиксируем те сообщения СМИ, которые нам рассказывают о реакции тех или иных представителей. Мы принимаем это к сведению... Мы принимаем его (резонанс - ред.) во внимание, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за резонансом вокруг дела "Сети"*.

"Это не проверялось со стороны администрации. Собственно, сама администрация это и не может проверять, это не функция администрации президента", - добавил он, отвечая на вопрос, докладывали ли администрации и президенту о том, что осужденных по делу "Сети"* якобы пытали, была ли проверка этих сообщений со стороны администрации и давал ли президент такие поручения.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита заявила, что обжалует решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнил он.

Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.