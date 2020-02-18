В Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями ЛНР и украинскими силовиками, надеются вскоре прояснить детали, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР, в свою очередь, сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Мы действительно видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской республикой и украинскими вооруженными силами. Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", — рассказал Песков.
На вопрос журналистов о том, можно ли сказать, что Кремль, имея влияние на Донецк и Луганск, несет ответственность за происходящее в Донбассе, Песков отметил, что это "совершенно неправильная формулировка".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.