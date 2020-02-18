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В Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе

12:48 18.02.2020 (обновлено: 18:35 18.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖители Чернухино и ополченцы ЛНР
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями ЛНР и украинскими силовиками, надеются вскоре прояснить детали, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР, в свою очередь, сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
Украинский военный
11:49
В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
"Мы действительно видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской республикой и украинскими вооруженными силами. Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", — рассказал Песков.
На вопрос журналистов о том, можно ли сказать, что Кремль, имея влияние на Донецк и Луганск, несет ответственность за происходящее в Донбассе, Песков отметил, что это "совершенно неправильная формулировка".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
10:51
ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
306465324
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что, в Кремль нужно привезти битые кирпичи и осколки снарядов, тогда "поверят"??? Где надо отговорки, а где не надо, комментарии так и сыплются...
18 февраля, 13:27
Константин Иванов
32010326
Остановите войну!!!
18 февраля, 12:49
Пророк Отечества
2213103
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