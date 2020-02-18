В Кремле еще нет позиции по идее о неприкосновенности экс-президентов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле пока не сформулировали позицию по предложению внести в В Кремле пока не сформулировали позицию по предложению внести в Конституцию РФ норму о неприкосновенности экс-президентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее во вторник сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников сообщил, что группа предлагает закрепить в основном законе неприкосновенность бывших президентов страны.

"Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к этой идее.

Он уточнил, что рабочая группа сейчас аккумулирует предложения и отбирает те из них, которые могут быть внесены в качестве поправок или которые можно реализовать другими нормативными актами.

"Поэтому до того, как список предложений не конкретизирован, вряд ли нам стоит какую-то позицию формулировать", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, нужна ли Владимиру Путину конституционно закрепленная неприкосновенность, если он перестанет быть президентом, Песков отметил: "это вопрос для обсуждения". На просьбу уточнить, с кем это должно обсуждаться, пресс-секретарь президента пояснил: "в рамках рабочей группы".

"В рамках рабочей группы - раз; и если это будет вынесено уже на второе чтение, то дальше этому предстоит быть одним из пунктов, по которому будет организовано общенародное голосование", - продолжил он.