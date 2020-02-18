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В Кремле еще нет позиции по идее о неприкосновенности экс-президентов
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РИА Новости

В Кремле еще нет позиции по идее о неприкосновенности экс-президентов

12:47 18.02.2020 (обновлено: 13:09 18.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле пока не сформулировали позицию по предложению внести в Конституцию РФ норму о неприкосновенности экс-президентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников сообщил, что группа предлагает закрепить в основном законе неприкосновенность бывших президентов страны.
"Пока мы не будем воспроизводить никакие позиции в отношении того или иного предложения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к этой идее.
Он уточнил, что рабочая группа сейчас аккумулирует предложения и отбирает те из них, которые могут быть внесены в качестве поправок или которые можно реализовать другими нормативными актами.
"Поэтому до того, как список предложений не конкретизирован, вряд ли нам стоит какую-то позицию формулировать", - подчеркнул представитель Кремля.
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Отвечая на вопрос о том, нужна ли Владимиру Путину конституционно закрепленная неприкосновенность, если он перестанет быть президентом, Песков отметил: "это вопрос для обсуждения". На просьбу уточнить, с кем это должно обсуждаться, пресс-секретарь президента пояснил: "в рамках рабочей группы".
"В рамках рабочей группы - раз; и если это будет вынесено уже на второе чтение, то дальше этому предстоит быть одним из пунктов, по которому будет организовано общенародное голосование", - продолжил он.
На вопрос о том, что сам Путин думает по поводу введения неприкосновенности для бывших президентов, его пресс-секретарь ответил: "сейчас нет какой-либо позиции, о которой заявлял глава государства по этому вопросу".
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
12:15
В Конституции могут закрепить персональную ответственность премьеров
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Обсудить 64
Владимир ПутинПавел КрашенинниковПолитикаКонституция РФДмитрий Песков
Популярные комментарии
Изучат общественное мнение, резко отрицательно воспринявшее идею, - и громогласно откажутся включать норму о неприкосновенности экс-президентов в Конституцию. По-тихому оставят ее в специальном федеральном законе.
18 февраля, 12:53
Руслан Тлеуж
7641300
Вова хочет свою неприкосновенность от закона в конституции закрепить даже))
18 февраля, 13:00
DPDENIS P
7440111
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