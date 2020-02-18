В Индонезии путешествие в Россию стало новым трендом

По его словам, в 2018 году РФ посетили 31 тысяча путешественников из Индонезии, причем поток растет более быстрыми темпами, чем в обратном направлении. Новый тренд связан с поездками, которые мусульмане совершают после паломничества к святыням в Саудовской Аравии.

"Миллионы индонезийцев совершают хадж в Саудовской Аравии. После этого они раньше отправлялись в другие страны региона, такие как Египет, Оман, ОАЭ. Но теперь они едут в Россию. Есть много мест, которые они хотят посетить, особенно если учитывать влияние ислама в России", — рассказал посол.

В частности, индонезийцы обычно посещают мечети Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Петербургскую соборную мечеть они даже называют "мечетью Сукарно", так как их лидер посещал ее в 1956 году. Многие туристы также удивляются, когда узнают, что ислам пришел на территорию современной России раньше, чем в Индонезию. Сам посол отметил, что хорошим направлением для того, чтобы узнать историю ислама в России, является Дербент.