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Туризм
2020-02-18T12:53+0300
https://ria.ru/20200218/1564917535.html
В Индонезии путешествие в Россию стало новым трендом
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РИА Новости

В Индонезии путешествие в Россию стало новым трендом

12:53 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поездки в Россию становятся новым трендом для индонезийских туристов, их число быстро растет, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.
По его словам, в 2018 году РФ посетили 31 тысяча путешественников из Индонезии, причем поток растет более быстрыми темпами, чем в обратном направлении. Новый тренд связан с поездками, которые мусульмане совершают после паломничества к святыням в Саудовской Аравии.

"Миллионы индонезийцев совершают хадж в Саудовской Аравии. После этого они раньше отправлялись в другие страны региона, такие как Египет, Оман, ОАЭ. Но теперь они едут в Россию. Есть много мест, которые они хотят посетить, особенно если учитывать влияние ислама в России", — рассказал посол.

В частности, индонезийцы обычно посещают мечети Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Петербургскую соборную мечеть они даже называют "мечетью Сукарно", так как их лидер посещал ее в 1956 году. Многие туристы также удивляются, когда узнают, что ислам пришел на территорию современной России раньше, чем в Индонезию. Сам посол отметил, что хорошим направлением для того, чтобы узнать историю ислама в России, является Дербент.
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