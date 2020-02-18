У госпитализированных студенток МГУ не выявили коронавирус

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Врачи не выявили Врачи не выявили коронавирус у госпитализированных студенток МГУ , в Москве случаев заражения коронавирусной инфекцией нет, сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что двое китайских студентов Московского государственного университета госпитализированы с признаками ОРВИ в ходе ежедневного планового осмотра.

"За 17 февраля 2020 года в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы поступило восемь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Среди них четыре гражданки КНР, студентки МГУ. Всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный", – сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет.

Ранее сообщалось, что с 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. Бригады работали в 60 гостиницах, где было проведено более 3 тысяч осмотров.

Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебных заведений. Медработники провели осмотр более 1,3 тысячи студентов.