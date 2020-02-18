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У госпитализированных студенток МГУ не выявили коронавирус
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РИА Новости
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У госпитализированных студенток МГУ не выявили коронавирус

12:46 18.02.2020 (обновлено: 13:05 18.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Врачи не выявили коронавирус у госпитализированных студенток МГУ, в Москве случаев заражения коронавирусной инфекцией нет, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
Ранее в пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что двое китайских студентов Московского государственного университета госпитализированы с признаками ОРВИ в ходе ежедневного планового осмотра.
"За 17 февраля 2020 года в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы поступило восемь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Среди них четыре гражданки КНР, студентки МГУ. Всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный", – сообщили в ведомстве.
В департаменте добавили, что в Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет.
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Ранее сообщалось, что с 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. Бригады работали в 60 гостиницах, где было проведено более 3 тысяч осмотров.
Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебных заведений. Медработники провели осмотр более 1,3 тысячи студентов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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