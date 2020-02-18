В РПЦ не видят юридических препятствий для признания церковных браков

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Московской патриархии (МП) считают возможным признание государством венчания в церкви в качестве брака, однако сомневаются в целесообразности подобной меры для Церкви, заявил во вторник заместитель управляющего делами МП епископ Савва (Тутунов).

"Понятно, что законодатель не признает венчанный брак в качестве брака, если до него не было росписи, ибо законодателем браком признается только тот, который был заключен в органах записи актов гражданского состояния - Семейный кодекс, ст.1.2. Но! Согласно ст.169.7 это не распространяется на браки граждан Российской Федерации, совершенные "по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Следовательно, добавил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.

"В пользу этого периодически раздаются голоса. Полагал, что за этим ничего не стоит, кроме ностальгии по синодальному (дореволюционному) периоду. Ан вот оказывается как. Другое дело: зачем нам (Церкви) нужна такая "радость" с сопутствующей бюрократической нагрузкой?" - заключил представитель РПЦ.