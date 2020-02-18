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Религия и мировоззрение
2020-02-18T12:43+0300
https://ria.ru/20200218/1564917375.html
В РПЦ не видят юридических препятствий для признания церковных браков
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_4f46700470c5cbf44377488e9f6574f0.jpg
РИА Новости

В РПЦ не видят юридических препятствий для признания церковных браков

12:43 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковСавва Тутунов
Савва Тутунов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Московской патриархии (МП) считают возможным признание государством венчания в церкви в качестве брака, однако сомневаются в целесообразности подобной меры для Церкви, заявил во вторник заместитель управляющего делами МП епископ Савва (Тутунов).
"Понятно, что законодатель не признает венчанный брак в качестве брака, если до него не было росписи, ибо законодателем браком признается только тот, который был заключен в органах записи актов гражданского состояния - Семейный кодекс, ст.1.2. Но! Согласно ст.169.7 это не распространяется на браки граждан Российской Федерации, совершенные "по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Следовательно, добавил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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"В пользу этого периодически раздаются голоса. Полагал, что за этим ничего не стоит, кроме ностальгии по синодальному (дореволюционному) периоду. Ан вот оказывается как. Другое дело: зачем нам (Церкви) нужна такая "радость" с сопутствующей бюрократической нагрузкой?" - заключил представитель РПЦ.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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