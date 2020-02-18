Оззи Осборн отменил тур в США из-за болезни

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в США в рамках тура NO MORE TOURS 2 (Больше никаких туров-2), так как отправится в Швейцарию для прохождения курса лечения, сообщается на сайте исполнителя.

Ранее музыкант сообщил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.

"NO MORE TOURS 2 в Северной Америке в 2020 году, к сожалению, отменено, чтобы позволить Осборну продолжить восстановление в связи с различными проблемами со здоровьем, с которыми он столкнулся за последний год", - сообщается на сайте.

Отмечается, что исполнитель отправится в Европу. "К сожалению, я не смогу приехать в Швейцарию на лечение до апреля, а лечение длится шесть-восемь недель", - заявил Осборн. Начало тура в городах Северной Америке было изначально запланировано на май.

"Я не хочу начинать тур, а затем в последний момент отменять шоу, это просто нечестно по отношению к фанатам", - отметил он. Тем, кто уже приобрел билеты на концерты, будет возвращена их стоимость.