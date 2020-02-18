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2020-02-18T12:42+0300
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Оззи Осборн отменил тур в США из-за болезни
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РИА Новости

Оззи Осборн отменил тур в США из-за болезни

12:42 18.02.2020
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© РИА Новости / Аркадий Семенов / Перейти в фотобанкВокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
© РИА Новости / Аркадий Семенов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в США в рамках тура NO MORE TOURS 2 (Больше никаких туров-2), так как отправится в Швейцарию для прохождения курса лечения, сообщается на сайте исполнителя.
Ранее музыкант сообщил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.
"NO MORE TOURS 2 в Северной Америке в 2020 году, к сожалению, отменено, чтобы позволить Осборну продолжить восстановление в связи с различными проблемами со здоровьем, с которыми он столкнулся за последний год", - сообщается на сайте.
Отмечается, что исполнитель отправится в Европу. "К сожалению, я не смогу приехать в Швейцарию на лечение до апреля, а лечение длится шесть-восемь недель", - заявил Осборн. Начало тура в городах Северной Америке было изначально запланировано на май.
Скриншот видео Ozzy Osbourne Straight to Hell
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"Я не хочу начинать тур, а затем в последний момент отменять шоу, это просто нечестно по отношению к фанатам", - отметил он. Тем, кто уже приобрел билеты на концерты, будет возвращена их стоимость.
В октябре прошлого года Оззи Осборн перенес даты концертного тура в Европе в связи с восстановлением после обострения старой травмы на фоне пневмонии.
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КультураШоу-бизнесШвейцарияОззи ОсборнСША
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