Ополченцы ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артобстрел в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Ранее ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"В период обстрела отмечено активное применение противником беспилотной летательной авиации, нашими подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) был сбит один БПЛА противника… Призываем наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на украинские вооружённые формирования с целью прекращения провокаций ",- сказал Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.