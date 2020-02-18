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Ополченцы ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков
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РИА Новости

Ополченцы ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

12:41 18.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший артобстрел в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
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"В период обстрела отмечено активное применение противником беспилотной летательной авиации, нашими подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) был сбит один БПЛА противника… Призываем наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на украинские вооружённые формирования с целью прекращения провокаций ",- сказал Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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