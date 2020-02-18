Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-18T15:21+0300
https://ria.ru/20200218/1564917099.html
Фильм "Лед 2" выйдет на экраны в международном прокате с 23 февраля
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564347097_0:214:3066:1939_1036x0_80_0_0_6c7870325f5e73dc8f82c60cdab1f6d3.jpg
РИА Новости

Фильм "Лед 2" выйдет на экраны в международном прокате с 23 февраля

15:21 18.02.2020
309
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
Кадр из фильма Лед 2
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Картина "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова с 23 февраля выйдет в прокат в Германии, Великобритании, США, Бельгии и других странах, сообщает пресс-служба проекта.
В продолжении фильма "Лед" главные герои - фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока. Как рассказали в пресс-службе, за три дня российского проката картина собрала 610 миллионов рублей.
"Сегодня кинопрокатная компания KinoKartina.TV сообщила о начале международного проката второй части франшизы "Лед" - с 23 февраля картину покажут в Германии, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и на Кипре", - рассказали в пресс-службе.
По словам исполнительного директора кинокомпании Ольги Рогаченко, во всех странах фильм выйдет на языке оригинала с субтитрами.
Кадр из фильма Скандал
12 февраля, 08:00Культура
Любовь на льду, драма в офисе, ужасы в деревне. Лучшее кино недели
210004
КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (актер)Жора Крыжовников
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Россиян среди новых заболевших коронавирусом на японском лайнере нет
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Анапы, убившую дочь, отправили на принудительное лечение
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015
"Дворцовые игры": мисс Москва — 2015 пожаловалась на угрозы
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния