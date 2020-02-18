Фильм "Лед 2" выйдет на экраны в международном прокате с 23 февраля

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Картина "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова с 23 февраля выйдет в прокат в Германии, Великобритании, США, Бельгии и других странах, сообщает пресс-служба проекта.

В продолжении фильма "Лед" главные герои - фигуристка Надя (Аглая Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) поженились, молодая пара мечтает о ребенке, но цена за эту мечту будет очень высока. Как рассказали в пресс-службе, за три дня российского проката картина собрала 610 миллионов рублей.

"Сегодня кинопрокатная компания KinoKartina.TV сообщила о начале международного проката второй части франшизы "Лед" - с 23 февраля картину покажут в Германии, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и на Кипре", - рассказали в пресс-службе.