RT вышел в финал New York Festivals в 28 номинациях

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал международного телевизионного конкурса New York Festivals в 28 номинациях.
В номинации "Лучшее освещение срочных новостей" на приз претендует прямой репортаж RT Arabic с эвакуированной израильской военной базы на границе с Ливаном.
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Документальный фильм "Элиста'88", снятый в рамках цикла "ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским", стал финалистом в категории "Информация о здоровье/медицине". Проект рассказывает о массовой вспышке ВИЧ-инфекции, которая произошла в Калмыкии в конце 1980-х годов.
Специальный репортаж RT America о проблемах рождаемости в США — в финале категории "Социально значимые истории". Сегмент программы "Новости с Риком Санчесом" на RT America, посвящённый гибели полицейского в США, претендует на победу в номинации "Освещение срочных новостей".
В различных категориях в финал New York Festivals также вышли документальные фильмы RT "Большой балет Бразилии", "Кодокуши. Одинокая смерть", "Конго. Дети с мачете", "Проклятие буров", "Сирийское танго", "Кока. Война на уничтожение" и Behind the Label, снятый в рамках проекта Maffick Media агентства Ruptly, входящего в состав RT.
AR-книга проекта #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи, стала финалистом премии в категориях "Проектирование/режиссура" и "Использование технологий". Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых.
Финалистами New York Festivals стали проморолики телеканала RT America #RealTalk и интернет-магазина сувенирной продукции RT, а также заставки серии спецрепортажей RT на испанском о выборах в Аргентине, программ "SophieCo. Визионеры", Boom Bust, программы RT на арабском "В подробностях" и другие работы телеканала.
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