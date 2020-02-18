В Раде "12 шагов" по Донбассу назвали планом снятия санкций с России

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Елизавета Ясько считает, что план по урегулированию в Донбассе, опубликованный ранее на сайте Мюнхенской конференции , не направлен на урегулирование ситуации на Украине

На сайте Мюнхенской конференции 14 февраля был опубликован план по урегулированию на Украине, впоследствии он был удален. В числе авторов документа значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.

"Двенадцать пунктов" — это не план прекращения войны на Украине и Европе. Это план снятия санкций с России, и ничего больше. Однако не санкции стали причиной войны, а наоборот. Устранив причину, будет возможность подумать о прекращении последствий", - написала Ясько в своем блоге на сайте интернет-издания "Европейская правда".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Киев и Запад обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. При этом в РФ неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта в Донбассе, и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам в Донбассе военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.