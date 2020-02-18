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В Раде "12 шагов" по Донбассу назвали планом снятия санкций с России
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РИА Новости

В Раде "12 шагов" по Донбассу назвали планом снятия санкций с России

12:34 18.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Елизавета Ясько считает, что план по урегулированию в Донбассе, опубликованный ранее на сайте Мюнхенской конференции, не направлен на урегулирование ситуации на Украине.
На сайте Мюнхенской конференции 14 февраля был опубликован план по урегулированию на Украине, впоследствии он был удален. В числе авторов документа значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.

"Двенадцать пунктов" — это не план прекращения войны на Украине и Европе. Это план снятия санкций с России, и ничего больше. Однако не санкции стали причиной войны, а наоборот. Устранив причину, будет возможность подумать о прекращении последствий", - написала Ясько в своем блоге на сайте интернет-издания "Европейская правда".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
09:56
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Киев и Запад обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. При этом в РФ неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта в Донбассе, и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам в Донбассе военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.
В связи с конфликтом в Донбассе, а также воссоединением Крыма с Россией в 2014 году после референдума на полуострове отношения РФ и западных стран ухудшились. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.
Отель Bayerischer Hof, где пройдет Мюнхенская конференция по безопасности
15 февраля, 15:58
Эксперт прокомментировал план по урегулированию на Украине
02010016
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Елизавета ЯськоДонбассМюнхенская конференция по безопасностиУкраинаВ мире
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18 февраля, 12:37
Сергей Новиков
1300000
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