Дело о взятках против калужского онколога вернули на доследование

По данным СУСК, в январе 2019 года Свиридов уже был осужден на четыре года лишения свободы условно за 24 эпизода коррупции. По мнению суда, заведующий Центра брахитерапии рака предстательной железы ФГУЗ "Клиническая больница №8 ФМБА России" в 2015-2016 годах получал от пациентов взятки в размере от 50 до 400 тысяч рублей за организацию лечения и за содействие в выделении квоты на высокотехнологичную медпомощь. На следствии и в суде подсудимый сообщал, что цена квоты не соответствовала фактически проведенному лечению, и деньги он брал за требуемые для операции материалы, однако было установлено, что Свиридов оформлял на каждого пациента две квоты, в итоге получалась сумма больше реально требуемой на лечение. Следствие, в свою очередь, утверждает, что не увидело документы, подтверждающие траты Свиридова на дополнительные материалы.