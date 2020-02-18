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Дело о взятках против калужского онколога вернули на доследование
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РИА Новости

Дело о взятках против калужского онколога вернули на доследование

12:33 18.02.2020 (обновлено: 12:36 18.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Второе уголовное дело о коррупции в отношении бывшего заведующего Центра брахитерапии рака предстательной железы в Калужской области Павла Свиридова возвращено на доследование, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Лилия Мошкова.
По данным СУСК, в январе 2019 года Свиридов уже был осужден на четыре года лишения свободы условно за 24 эпизода коррупции. По мнению суда, заведующий Центра брахитерапии рака предстательной железы ФГУЗ "Клиническая больница №8 ФМБА России" в 2015-2016 годах получал от пациентов взятки в размере от 50 до 400 тысяч рублей за организацию лечения и за содействие в выделении квоты на высокотехнологичную медпомощь. На следствии и в суде подсудимый сообщал, что цена квоты не соответствовала фактически проведенному лечению, и деньги он брал за требуемые для операции материалы, однако было установлено, что Свиридов оформлял на каждого пациента две квоты, в итоге получалась сумма больше реально требуемой на лечение. Следствие, в свою очередь, утверждает, что не увидело документы, подтверждающие траты Свиридова на дополнительные материалы.
Уголовное дело в отношении врача имело большой общественный резонанс. По данным телеканала RT, все фигурировавшие в суде пациенты подтверждали версию Свиридова. Защита врача подчеркивала, что своим лечением он спасал людям жизни.
"Сейчас в отношении Свиридова возбуждено аналогичное уголовное дело. Прокуратура вернула его на доследование из-за технических недочетов, после их устранения следствие снова направит его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд", - прокомментировала Мошкова. Она отметила, что в новом уголовном деле несколько эпизодов.
Мошкова отметила, что следствие с самого начала понимало, что Свиридов высококвалифицированный врач и спасал людям жизни. Пациенты, сказала она, не заявляли на него, кроме одного человека, первого сообщившего в прокуратуру о том, что с него берут деньги на лечение. "Но были изъяты все медкарты и каждому человеку задавали вопрос "Платили вы или нет?", и они подтвердили эти факты", - отметила собеседница агентства.
Больничные листы
19 февраля 2019, 11:22
Жительницу ЯНАО оштрафовали за взятки врачу ради больничного для мужа
011012
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Павел СвиридовКалужская областьРоссияПроисшествия
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