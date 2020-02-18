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В ДНР оценили заявление Зеленского о диалоге с Донбассом
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РИА Новости

В ДНР оценили заявление Зеленского о диалоге с Донбассом

12:29 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о неготовности Киева к диалогу с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нацелено на заморозку конфликта в Донбассе, считает депутат народного совета ДНР Александр Камышов.
Ранее Зеленский в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции заявил, что украинские власти готовы к прямому диалогу с мирным населением неподконтрольного Киеву Донбасса, но не с людьми, осуществляющими руководство этой территорией.
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"Зеленский отказывается общаться с руководством республик, избранным на демократических выборах в соответствии со стандартами ОБСЕ. Президент Украины говорит, что готов к диалогу с мирным населением и при этом украинские силовики обстреливают это мирное население, украинская власть блокирует выплаты пенсий и пособий, а риторика официальных представителей Киева и всех основных СМИ – это риторика войны, ненависти и агрессии", - сказал РИА Новости Камышов.
По его мнению, подобные заявления власти Украины делают, чтобы "максимально оттянуть выполнение минских договоренностей, тем самым заморозить конфликт в Донбассе и повысить свой рейтинг у радикального националистического украинского меньшинства".
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"Владимир Зеленский кардинально неверно ставит вопрос. Сегодня уже речь не идет о том, с кем он готов или не готов вступать в диалог. Полагаю, что после всех преступлений режима (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко и его приемника Зеленского актуальным становится вопрос – а хотят ли жители Донбасса диалога с Зеленским и что этот диалог может им дать", - отметил Камышов.
Он напомнил, что на протяжении шести лет Донбасс "пытался докричаться до украинской власти", но его мнение игнорировалось Киевом. "Так что сегодня именно Донбасс будет решать с кем и о чем имеет смысл договариваться. И шансов на то, что это будет Зеленский, с каждым выстрелом Вооруженных сил Украины остается все меньше и меньше", - добавил Камышов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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