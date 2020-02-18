В ДНР оценили заявление Зеленского о диалоге с Донбассом

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Заявление президента Украины Владимира Зеленского о неготовности Киева к диалогу с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нацелено на заморозку конфликта в Донбассе , считает депутат народного совета ДНР Александр Камышов.

Ранее Зеленский в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции заявил, что украинские власти готовы к прямому диалогу с мирным населением неподконтрольного Киеву Донбасса, но не с людьми, осуществляющими руководство этой территорией.

"Зеленский отказывается общаться с руководством республик, избранным на демократических выборах в соответствии со стандартами ОБСЕ. Президент Украины говорит, что готов к диалогу с мирным населением и при этом украинские силовики обстреливают это мирное население, украинская власть блокирует выплаты пенсий и пособий, а риторика официальных представителей Киева и всех основных СМИ – это риторика войны, ненависти и агрессии", - сказал РИА Новости Камышов.

По его мнению, подобные заявления власти Украины делают, чтобы "максимально оттянуть выполнение минских договоренностей, тем самым заморозить конфликт в Донбассе и повысить свой рейтинг у радикального националистического украинского меньшинства".

"Владимир Зеленский кардинально неверно ставит вопрос. Сегодня уже речь не идет о том, с кем он готов или не готов вступать в диалог. Полагаю, что после всех преступлений режима (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко и его приемника Зеленского актуальным становится вопрос – а хотят ли жители Донбасса диалога с Зеленским и что этот диалог может им дать", - отметил Камышов.

Он напомнил, что на протяжении шести лет Донбасс "пытался докричаться до украинской власти", но его мнение игнорировалось Киевом. "Так что сегодня именно Донбасс будет решать с кем и о чем имеет смысл договариваться. И шансов на то, что это будет Зеленский, с каждым выстрелом Вооруженных сил Украины остается все меньше и меньше", - добавил Камышов.