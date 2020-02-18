Бывший муж застрелил дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская актриса и каскадер Шерил Сандерс была застрелена вместе с мужем Ричардом Ридом в округе Грин (штат Огайо, США). Убийство совершил ее бывший супруг Линдси Данкан, Американская актриса и каскадер Шерил Сандерс была застрелена вместе с мужем Ричардом Ридом в округе Грин (штат Огайо, США). Убийство совершил ее бывший супруг Линдси Данкан, сообщает Independent.

© Фото : ZenFormula Актриса-каскадер Шерил Сандерс и ее муж Ричард Рид Сандерс © Фото : ZenFormula Актриса-каскадер Шерил Сандерс и ее муж Ричард Рид Сандерс

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили тела и самого стрелявшего. Он заявил, что пара устроила "засаду" ему и его новой жене Молли, когда те возвращались домой.

"Они ничего не сказали и начали угрожать нам", — прокомментировала потерпевшая.

Сейчас следователи ищут записи с камер видеонаблюдения, чтобы получить более достоверную информацию. Пока в их отчетах причиной происшествия указана "убийство в целях самообороны".

Адриан Кинг, близкий друг пары поделился с журналистами, что актриса планировала встретиться с бывшим мужем, чтобы решить вопрос по поводу оплаты учебы колледжа их дочерей.