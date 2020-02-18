Бывший муж застрелил дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская актриса и каскадер Шерил Сандерс была застрелена вместе с мужем Ричардом Ридом в округе Грин (штат Огайо, США). Убийство совершил ее бывший супруг Линдси Данкан, сообщает Independent.
Актриса-каскадер Шерил Сандерс и ее муж Ричард Рид Сандерс
Полицейские, прибывшие на место, обнаружили тела и самого стрелявшего. Он заявил, что пара устроила "засаду" ему и его новой жене Молли, когда те возвращались домой.
"Они ничего не сказали и начали угрожать нам", — прокомментировала потерпевшая.
Сейчас следователи ищут записи с камер видеонаблюдения, чтобы получить более достоверную информацию. Пока в их отчетах причиной происшествия указана "убийство в целях самообороны".
Адриан Кинг, близкий друг пары поделился с журналистами, что актриса планировала встретиться с бывшим мужем, чтобы решить вопрос по поводу оплаты учебы колледжа их дочерей.
Шерил Сандерс была каскадером у Николь Кидман, Сандры Буллок и Камерон Диаз, а также принимала участие в фильмах "Назад в будущее 2" (1989 год) и "Крепкий орешек 2" (1990 год).
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