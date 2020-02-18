СК выяснит причины внезапной смерти школьницы под Новосибирском

В следственном управлении отметили, что до результатов экспертизы говорить о предварительных причинах смерти, в частности о возможном отравлении какими либо веществами, не представляется возможным. Не исключено наличие у ребенка какого-либо заболевания.

В свою очередь прокуратура Новосибирской области сообщает, что надзорное ведомство в Бердске после смерти ученицы местного лицея №6 организовало проверку, в ходе которой прокуроры дадут оценку состоянию профилактической работы органов системы профилактики правонарушений в учебном учреждении, городском отделе МВД РФ и других школах города.