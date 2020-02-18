СК выяснит причины внезапной смерти школьницы под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя школьница внезапно скончалась после встречи с друзьями в городе Бердске Новосибирской области, следователи СК организовали проверку.
"По факту смерти тринадцатилетней девочки проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Директор лицея, где училась семиклассница, рассказала изданию "Бердск-онлайн", что девочка еще утром 17 февраля была на занятиях, однако ей резко стало плохо во время встречи с друзьями после уроков. Ее на скорой помощи доставили в местную больницу, но спасти жизнь девочки врачам не удалось.
В следственном управлении отметили, что до результатов экспертизы говорить о предварительных причинах смерти, в частности о возможном отравлении какими либо веществами, не представляется возможным. Не исключено наличие у ребенка какого-либо заболевания.
В свою очередь прокуратура Новосибирской области сообщает, что надзорное ведомство в Бердске после смерти ученицы местного лицея №6 организовало проверку, в ходе которой прокуроры дадут оценку состоянию профилактической работы органов системы профилактики правонарушений в учебном учреждении, городском отделе МВД РФ и других школах города.