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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-02-18T14:00+0300
https://ria.ru/20200218/1564916255.html
"Для защиты использовала карандаш". Что умеют женщины-телохранители
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564916150_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_0841e3cfec12e4d870b60fae0f224879.jpg
РИА Новости

"Для защиты использовала карандаш". Что умеют женщины-телохранители

14:00 18.02.2020
322
Истории.doc
«Для защиты использовала карандаш». Что умеют женщины-телохранители
14:00
Телохранительница незаметна и каждую секунду стоит начеку. Она может обезвредить преступника вилкой, карандашом и даже шпилькой. Личная охранница владеет основами права, психологии, говорит на иностранных языках. Какие усилия и навыки требуются женщине, которая хочет стать телохранителем?
По данным Национальной ассоциации телохранителей России, сейчас личной охраной профессионально занимается около пятисот женщин, что составляет примерно 15% от общего количества телохранителей в России.
Надежда Михайлова – первая, кто решил учить женщин профессионально защищать людей. Она открыла школу для телохранительниц в 2002 году. Все ее выпускницы работают по профессии.
Кто-то работает по графику два через два, а кому-то приходится трудиться 5 дней в неделю с утра до ночи. Тем не менее, эта сложная "мужская" работа не мешает простому "женскому" счастью.
Журналист "РИА Новости" Татьяна Кирсанова поговорила с Надеждой о ее школе и особенностях работы женщины-телохранителя.
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
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