В ДНР восстановили электроснабжение обстрелянного поселка

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Энергетики самопровозглашенной Энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики вернули свет жителям поселка Ясное в пригороде Докучаевска, обесточенного в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в понедельник был обесточен поселок в пригороде Докучаевска.

"Специалисты республиканского предприятия "Региональная энергопоставляющая компания" восстановили стабильную подачу напряжения жителям поселка Ясное, нарушенного накануне в результате обстрелов территории ДНР вооруженными формированиями Украины", - заявили в Минугля ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.