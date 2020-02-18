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В ДНР восстановили электроснабжение обстрелянного поселка
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РИА Новости

В ДНР восстановили электроснабжение обстрелянного поселка

12:25 18.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики вернули свет жителям поселка Ясное в пригороде Докучаевска, обесточенного в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в понедельник был обесточен поселок в пригороде Докучаевска.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
14 февраля, 20:30
В ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения
"Специалисты республиканского предприятия "Региональная энергопоставляющая компания" восстановили стабильную подачу напряжения жителям поселка Ясное, нарушенного накануне в результате обстрелов территории ДНР вооруженными формированиями Украины", - заявили в Минугля ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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