Чайка назвал основные проблемы Ингушетии

"Уровень безработицы в республике почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль 2020 года составила 22,3 миллиона рублей в отношении 621 человека. Из года в год увеличивается задолженность за энергоносители. На 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию составила 5,3 миллиарда рублей, за газ - 7,6 миллиарда рублей", - сказал Чайка во вторник на совещании в Магасе.