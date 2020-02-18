Чайка назвал основные проблемы Ингушетии

МАГАС, 18 фев - РИА Новости. Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка среди основных проблем Ингушетии назвал высокую безработицу, долги за энергоносители, а также большое число незавершенных объектов строительства.
"Уровень безработицы в республике почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль 2020 года составила 22,3 миллиона рублей в отношении 621 человека. Из года в год увеличивается задолженность за энергоносители. На 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию составила 5,3 миллиарда рублей, за газ - 7,6 миллиарда рублей", - сказал Чайка во вторник на совещании в Магасе.
Он также сообщил, что количество объектов незавершенного строительства в регионе составляет 194 единицы, а объем вложений в эти объекты – более 19,2 миллиарда рублей. "Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение: либо достроить, либо законсервировать, либо сносить", - подчеркнул полпред.
По его словам, кроме того, в республике отмечается снижение объемов по такому показателю, как "строительство жилых домов", острой остается и проблема обеспечения жильем детей-сирот. "На учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоит 906 детей-сирот, из которых за 2019 год обеспечены жилыми помещениями всего 32 человека", - добавил Чайка.
В то же время он отметил, что в целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе республики. "Объем продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 10,8 миллиарда рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100%.
"Завершается закладка интенсивного яблоневого сада (ООО "Сад-Гигант Ингушетия") на площади 1060 гектаров, введены в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 61 тысячу тонн единовременного хранения. Безусловно, необходимо и в дальнейшем развивать эту сферу", - заявил Чайка.