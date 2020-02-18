Рабочая группа обсудит с ЦИК голосование по поправкам в Конституцию

"Наша задача рабочей группы сейчас - подготовить текстуально поправку в конституцию ко второму чтению. В четверг наши коллеги из ЦИКа нам предложат свое видение общероссийского голосования. Мы будем советоваться по этому поводу. Но у нас сейчас задача - всё-таки пройти этап формирования текста. Только после этого можно будет говорить о конкретной дате. Президент сказал, что это будет выходной дополнительный, поэтому мы из этого исходим", - сказал Крашенинников журналистам.