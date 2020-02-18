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Рабочая группа обсудит с ЦИК голосование по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Рабочая группа обсудит с ЦИК голосование по поправкам в Конституцию

12:23 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ, скорее всего, будет обсуждаться на следующем заседании рабочей группы, ЦИК представит свое видение, заявил сопредседатель рабочей по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников.
"Работа продолжается. Мы, скорее всего, на следующем заседании будем рассматривать вопросы, связанные с общероссийским голосованием", - сказал он журналистам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
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Крашенинников рассказал о ряде предложений по поправкам в Конституцию
Крашенинников добавил, что говорить о конкретной дате голосования можно будет после формирования текста предлагаемых поправок.
"Наша задача рабочей группы сейчас - подготовить текстуально поправку в конституцию ко второму чтению. В четверг наши коллеги из ЦИКа нам предложат свое видение общероссийского голосования. Мы будем советоваться по этому поводу. Но у нас сейчас задача - всё-таки пройти этап формирования текста. Только после этого можно будет говорить о конкретной дате. Президент сказал, что это будет выходной дополнительный, поэтому мы из этого исходим", - сказал Крашенинников журналистам.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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