Рабочая группа обсудит с ЦИК голосование по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ, скорее всего, будет обсуждаться на следующем заседании рабочей группы, ЦИК представит свое видение, заявил сопредседатель рабочей по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников.
"Работа продолжается. Мы, скорее всего, на следующем заседании будем рассматривать вопросы, связанные с общероссийским голосованием", - сказал он журналистам.
Крашенинников добавил, что говорить о конкретной дате голосования можно будет после формирования текста предлагаемых поправок.
"Наша задача рабочей группы сейчас - подготовить текстуально поправку в конституцию ко второму чтению. В четверг наши коллеги из ЦИКа нам предложат свое видение общероссийского голосования. Мы будем советоваться по этому поводу. Но у нас сейчас задача - всё-таки пройти этап формирования текста. Только после этого можно будет говорить о конкретной дате. Президент сказал, что это будет выходной дополнительный, поэтому мы из этого исходим", - сказал Крашенинников журналистам.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.