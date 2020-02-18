Власти отказались назвать новую транспортную карту "Пермская езда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Администрация Перми не включит в голосование за название новой транспортной карты предложенный горожанами вариант "Пермская езда", потому что он допускает двусмысленное сокращение, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее сбор предложений для названия транспортной карты был запущен на сайте "Управляем вместе". По данным местных СМИ, наибольшей популярность пользуется вариант "Пермская езда", в котором местные жители уже сократили первое слово до одной буквы.
"Голосование еще не началось. Идет первый этап, когда жители предлагают варианты. То, что люди "лайкают" - просто элемент интерактивности, эти "лайки" никуда не идут. До второго этапа, естественно, будут допущены варианты, которые благозвучные, не допускают двусмысленных рифмовок, сокращений и отрицательной коннотации", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что этап предложений вариантов продлится до 19 февраля, после обработки на голосование местных жителей будут представлены 10-20 вариантов. "Пермская езда" в голосовании участвовать не будет, так как содержит двусмысленное сокращение, подчеркнула представитель мэрии.
Как сообщается на сайте "Управляем вместе", голосование за лучшее название из предложенных жителями состоится с 20 по 26 февраля, свои варианты прислали уже более 800 человек. Среди популярных названий, собравших большее количество "лайков", – "Зеленая миля", "Apple" и "Клевер". Также среди предложенных вариантов – "Семицветик", "Вездевоз", "Покатушкин" и "Попол-Няшка".