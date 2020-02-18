Власти отказались назвать новую транспортную карту "Пермская езда"

"Голосование еще не началось. Идет первый этап, когда жители предлагают варианты. То, что люди "лайкают" - просто элемент интерактивности, эти "лайки" никуда не идут. До второго этапа, естественно, будут допущены варианты, которые благозвучные, не допускают двусмысленных рифмовок, сокращений и отрицательной коннотации", – сказала собеседница агентства.