Патрушев заявил, что Путин ждет эмира Катара на ПМЭФ

"Президент РФ Владимир Путин передает вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Патрушев в беседе с эмиром.

Секретарь СБ РФ находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности. Ранее сообщалось, что Катар примет участие в работе ПМЭФ, который пройдет в 2020 году с 3 по 6 июня, в статусе страны-гостя.