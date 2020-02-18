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Патрушев заявил, что Путин ждет эмира Катара на ПМЭФ
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РИА Новости

Патрушев заявил, что Путин ждет эмира Катара на ПМЭФ

12:18 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ждет эмира Катара Тамима Аль Тани на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2020 года, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которого глава Государства Катар принял в своем дворце в Дохе во вторник.
"Президент РФ Владимир Путин передает вам привет и рассчитывает на скорую встречу в июне на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Патрушев в беседе с эмиром.
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Секретарь Совбеза поблагодарил катарского лидера за возможность встретиться. "Знаю о вашем личном внимании к российско-катарским отношениям", - отметил Патрушев.
Секретарь СБ РФ находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности. Ранее сообщалось, что Катар примет участие в работе ПМЭФ, который пройдет в 2020 году с 3 по 6 июня, в статусе страны-гостя.
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Тамим бен Хамад Аль ТаниПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинКатарНиколай ПатрушевРоссияПолитика
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