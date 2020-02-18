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Зюганов призвал судью уйти в отставку после слов о правопреемстве СССР
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РИА Новости

Зюганов призвал судью уйти в отставку после слов о правопреемстве СССР

12:19 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Арановский
Константин Арановский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Константин Арановский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что судья Конституционного суда РФ Константин Арановский, предложивший не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР, должен покинуть свою должность.
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий. Позиция Арановского в понедельник вызвала широкий общественный резонанс.
"Когда судья Конституционного суда заявляет, что мы не являемся преемниками Советского Союза... он должен написать своё заявление об уходе из Конституционного суда. Тогда он ничего не понимает государственном строительстве. Тогда он не понимает, что он живет в государстве, под которым кроме подписи Ленина при формировании Российской Федерации нет никаких других подписей. И в Совете Безопасности при формировании новой системы международных отношений, где мы играем ключевую роль, кроме подписи Сталина нет никаких", - сказал Зюганов журналистам.
Ранее пресс-служба Конституционного суда поясняла, что мнение Арановского по СССР отражает его личную позицию, а для правоприменительной практики имеет значение только решение самого КС.
Московский Кремль
Вчера, 12:33
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
8850016
Обсудить 23
Константин АрановскийКонституционный суд РФГеннадий ЗюгановПолитика
Популярные комментарии
Разве этот Арановский ещё судья, а не вольноопределяющийся?
18 февраля, 12:24
vvab6
1430000
В музей ельцина этого "судью истории" определим работать - экспонатом.
18 февраля, 12:29
vvab6
1600000
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