Зюганов призвал судью уйти в отставку после слов о правопреемстве СССР

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что судья Конституционного суда РФ Константин Арановский, предложивший не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР, должен покинуть свою должность.
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий. Позиция Арановского в понедельник вызвала широкий общественный резонанс.
"Когда судья Конституционного суда заявляет, что мы не являемся преемниками Советского Союза... он должен написать своё заявление об уходе из Конституционного суда. Тогда он ничего не понимает государственном строительстве. Тогда он не понимает, что он живет в государстве, под которым кроме подписи Ленина при формировании Российской Федерации нет никаких других подписей. И в Совете Безопасности при формировании новой системы международных отношений, где мы играем ключевую роль, кроме подписи Сталина нет никаких", - сказал Зюганов журналистам.
Ранее пресс-служба Конституционного суда поясняла, что мнение Арановского по СССР отражает его личную позицию, а для правоприменительной практики имеет значение только решение самого КС.