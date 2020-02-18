Зюганов призвал судью уйти в отставку после слов о правопреемстве СССР

Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий. Позиция Арановского в понедельник вызвала широкий общественный резонанс.