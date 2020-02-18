Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T12:18+0300
https://ria.ru/20200218/1564915484.html
В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_46a6778bc4981286fbe8768246413ca4.jpg
РИА Новости

В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных

12:18 18.02.2020
262
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МАГНИТОГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных в России должна быть усилена вплоть до уголовной, такое мнение высказал зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.
"Для лиц (сотрудников организаций - ред.) должна быть жесточайшая административная и уголовная ответственность. Я считаю себя либералом, но за эти вещи нужно наказывать крайне строго. За серьезные нарушения (уголовная ответственность - ред.) должна быть", - сказал он журналистам в кулуарах Уральского форума.
Центральный банк России
10:02
Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных
Любая утечка информации и любые киберриски несут в себе огромные репутационные риски для банка, подчеркнул Скобелкин. Поэтому банк всеми правдами и неправдами будет доказывать свою невиновность в утечке, отметил зампред.
"Но здесь опять же нельзя ставить под сомнение те доводы, которые приводит банк, поэтому мы проводим инспекционные проверки, чтобы разобраться. Ведь задача - не кого-то наказать. Пока мы очень мало организаций подвергли административному наказанию за неисполнение требований", - заключил Скобелкин.
Валютный заем
10:01
В ЦБ назвали главный способ мошенников, похищающих деньги со счетов
431000
Обсудить 0
Дмитрий СкобелкинЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Центральный банк России
Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных
Платежная карта MasterCard
Mastercard разрешит снимать наличные на кассах отелей и ресторанов
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк восстановил работу "Сбербанк онлайн"
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике
Константин Арановский
Зюганов призвал судью уйти в отставку после слов о правопреемстве СССР
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Пользователи Twitter пожаловались на сбои
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
В Конституции могут закрепить персональную ответственность премьеров
Автомобиль аварийной службы
В Саратове жители почти 140 домов остались без отопления
Александр Башкин
Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр доработают
Банковские карты
Visa разрешит снимать наличные на кассах российских аптек и заправок
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Приморье снизились оптовые цены на овощи из Китая
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Патрушев заявил, что Путин ждет эмира Катара на ПМЭФ
Савва Тутунов
В РПЦ не видят юридических препятствий для признания церковных браков
Конституция РФ
Рабочая группа обсудит с ЦИК голосование по поправкам в Конституцию
Ребенок рисует на асфальте мелом
В Хабаровске ребенка изъяли у родителей, заподозренных в педофилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния