В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных

МАГНИТОГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных в России должна быть усилена вплоть до уголовной, такое мнение высказал зампред ЦБ РФ Ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных в России должна быть усилена вплоть до уголовной, такое мнение высказал зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин

"Для лиц (сотрудников организаций - ред.) должна быть жесточайшая административная и уголовная ответственность. Я считаю себя либералом, но за эти вещи нужно наказывать крайне строго. За серьезные нарушения (уголовная ответственность - ред.) должна быть", - сказал он журналистам в кулуарах Уральского форума.

Любая утечка информации и любые киберриски несут в себе огромные репутационные риски для банка, подчеркнул Скобелкин. Поэтому банк всеми правдами и неправдами будет доказывать свою невиновность в утечке, отметил зампред.