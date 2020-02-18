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В Конституции могут закрепить персональную ответственность премьеров
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РИА Новости

В Конституции могут закрепить персональную ответственность премьеров

12:15 18.02.2020
1052
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В поправки к конституции включено положение о персональной ответственности председателей правительства РФ, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.
"Все-таки решили сказать про персональную ответственность и председателя правительства, и то, что он действует на основании законов, указов, распоряжений, поручений президента, организует работу правительства и несет персональную ответственность", - сказал Крашенинников на очередном заседании рабгруппы.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Обсудить 12
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Спустя время могут вскрыться преступления президента против государства или народа России. Президент должен знать, что он будет судим как любой гражданин России, нарушивший закон
18 февраля, 12:47
Елена 1956
3200000
Я против поправки о безнаказанности президента. Эта поправка будет относится не только к Путину, но и к Ельцину с Горбачевым и к будущему президенту. Ельцин и Горбачев преступники, их нужно судить. Если голосование будет в целом за все поправки,из-за этой поправки я буду голосовать против
18 февраля, 12:45
Елена 1956
3100000
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