В Конституции могут закрепить персональную ответственность премьеров

"Все-таки решили сказать про персональную ответственность и председателя правительства, и то, что он действует на основании законов, указов, распоряжений, поручений президента, организует работу правительства и несет персональную ответственность", - сказал Крашенинников на очередном заседании рабгруппы.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.