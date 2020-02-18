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Володин отметил важность сотрудничества России и Афганистана
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РИА Новости

Володин отметил важность сотрудничества России и Афганистана

12:12 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани отметил значимость совместной работы парламентариев над законодательством для борьбы с терроризмом и наркотрафиком.
"Хотелось бы обсудить многие вопросы, которые касаются безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику... Нам крайне важно в рамках законодательного обеспечения решения этих вопросов найти взаимопонимание", - сказал спикер Госдумы.
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Рахмани отметил, что "наши усилия направлены на обеспечение безопасности обеих стран, борьбу с терроризмом, с ИГ*". "Несмотря на то, что были предприняты меры по (ликвидации) определенных центров подготовки террористов, до конца эти центры уничтожены не были, и необходимы дополнительные усилия", - сказал Рахмани.
По его словам, Афганистан может использовать богатый опыт России в данных вопросах. "Россия в течение десятилетий была нашим другом в различных условиях, в различных исторических ситуациях и продолжает им оставаться", - заявил он.
Володин в свою очередь поблагодарил афганского коллегу за то, что тот принял предложение по участию парламента Афганистана в Совещании спикеров парламентов стран Евразии.
"Для нас крайне важно сотрудничество в рамках этой межрегиональной платформы, потому что мы имеем возможность обсудить проблемы, которые волнуют и жителей Афганистана, и граждан нашей страны", - добавил он.
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Госдума РФВячеслав ВолодинАфганистанРоссияБезопасностьВ мире
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