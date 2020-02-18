Володин отметил важность сотрудничества России и Афганистана

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани отметил значимость совместной работы парламентариев над законодательством для борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

"Хотелось бы обсудить многие вопросы, которые касаются безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику... Нам крайне важно в рамках законодательного обеспечения решения этих вопросов найти взаимопонимание", - сказал спикер Госдумы.

Рахмани отметил, что "наши усилия направлены на обеспечение безопасности обеих стран, борьбу с терроризмом, с ИГ*". "Несмотря на то, что были предприняты меры по (ликвидации) определенных центров подготовки террористов, до конца эти центры уничтожены не были, и необходимы дополнительные усилия", - сказал Рахмани.

По его словам, Афганистан может использовать богатый опыт России в данных вопросах. "Россия в течение десятилетий была нашим другом в различных условиях, в различных исторических ситуациях и продолжает им оставаться", - заявил он.

Володин в свою очередь поблагодарил афганского коллегу за то, что тот принял предложение по участию парламента Афганистана в Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

"Для нас крайне важно сотрудничество в рамках этой межрегиональной платформы, потому что мы имеем возможность обсудить проблемы, которые волнуют и жителей Афганистана, и граждан нашей страны", - добавил он.