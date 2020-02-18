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2020-02-18T14:10+0300
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Элтон Джон продолжит гастроли в Новой Зеландии, несмотря на болезнь
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РИА Новости

Элтон Джон продолжит гастроли в Новой Зеландии, несмотря на болезнь

14:10 18.02.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМузыкант Элтон Джон на красной дорожке премьеры фильма режиссёра Декстера Флетчера "Рокетмен"
Музыкант Элтон Джон на красной дорожке премьеры фильма режиссёра Декстера Флетчера Рокетмен
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Элтон Джон вернется на сцену и завершит намеченные гастроли в Новой Зеландии, несмотря на то, что накануне ему пришлось экстренно прервать выступление из-за потери голоса, сообщает NME.
Это произошло на стадионе Mount Smart в Окленде. Голос у музыкальной легенды начал пропадать прямо во время концерта. Было видно, что по его щекам катятся слезы. Поклонники встали со своих мест и проводили его за кулисы аплодисментами.
Перед началом шоу певец рассказал слушателем, что ему поставили диагноз: "пневмония в легкой форме".
"Большое спасибо за вашу необыкновенную поддержку и всю ту любовь, которую вы подарили мне во время этого выступления. Я буду вечно вам благодарен", - написал Элтон в своем инстаграме.
Позже организаторы сообщили, что Элтон Джон очень расстроен тем, что ему пришлось прервать концерт в Окленде, и заверили, что все остальные его шоу пройдут по расписанию.
Следующие выступления артиста в Окленде (на той же сцене) запланированы на 18 и 20 февраля.
72-летний певец сейчас находится в прощальном мировом концертном туре Farewell yellow brick road. Он начался в сентябре 2018 года, всего он должен дать почти 300 концертов.
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