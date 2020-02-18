Элтон Джон продолжит гастроли в Новой Зеландии, несмотря на болезнь

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Элтон Джон вернется на сцену и завершит намеченные гастроли в Новой Зеландии, несмотря на то, что накануне ему пришлось экстренно прервать выступление из-за потери голоса, . Элтон Джон вернется на сцену и завершит намеченные гастроли в Новой Зеландии, несмотря на то, что накануне ему пришлось экстренно прервать выступление из-за потери голоса, сообщает NME.

Это произошло на стадионе Mount Smart в Окленде. Голос у музыкальной легенды начал пропадать прямо во время концерта. Было видно, что по его щекам катятся слезы. Поклонники встали со своих мест и проводили его за кулисы аплодисментами.

Перед началом шоу певец рассказал слушателем, что ему поставили диагноз: "пневмония в легкой форме".

"Большое спасибо за вашу необыкновенную поддержку и всю ту любовь, которую вы подарили мне во время этого выступления. Я буду вечно вам благодарен", - написал Элтон в своем инстаграме.

Позже организаторы сообщили, что Элтон Джон очень расстроен тем, что ему пришлось прервать концерт в Окленде, и заверили, что все остальные его шоу пройдут по расписанию.

Следующие выступления артиста в Окленде (на той же сцене) запланированы на 18 и 20 февраля.