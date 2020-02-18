Mastercard разрешит снимать наличные на кассах отелей и ресторанов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Международная платежная система Mastercard работает над расширением услуги по снятию наличных на кассах торгово-сервисных предприятий, планирует подключить к этому отели и рестораны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mastercard.
Компания одной из первых в России запустила сервис снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок картой. Пилотный проект стартовал в сентябре 2018 года в сотрудничестве с банком "Русский Стандарт" и торговой сетью Metro Cash&Carry.
"Mastercard активно работает над расширением партнерской сети как банков эквайеров, так и эмитентов, а также над подключением новых ритейлеров, в том числе отелей, кафе, ресторанов", - сообщили в компании.