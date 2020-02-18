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Лавров обсудит с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Лавров обсудит с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ливии

12:04 18.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля в Москве обсудит с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади обстановку в Сирии, Ливии и проблематику палестино-израильского урегулирования, сообщает российское дипведомство.
Иорданский министр находится с рабочим визитом в Москве 18-19 февраля.
Как отмечается в тексте, опубликованном на сайте министерства, главы дипведомств обсудят "актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с учетом сохраняющегося в ряде государств региона конфликтного потенциала".
"Одной из центральных тем, как ожидается, станет обстановка в Сирии и вокруг нее. В русле общих подходов Россия и Иордания выступают за скорейшее урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, взаимодействуют в интересах окончательной ликвидации международных террористов на ее территории", - говорится в сообщении.
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"Разделяем обеспокоенность Аммана, связанную с ситуацией в лагере внутренне перемещенных лиц "Рукбан" на иордано-сирийской границе. Выражаем надежду на конструктивный подход всех вовлеченных сторон к решению острых гуманитарных вопросов в этом районе", - подчеркнули в МИД РФ.
Министры также рассмотрят проблематику палестино-израильского урегулирования с учетом обнародованной Вашингтоном "сделки века".
"Москва и Амман привержены двугосударственному решению палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе, включающей в себя соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу", - заявили в дипведомстве.
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Одними из главных тем встречи станут также ситуация в Ливии и Ираке, добавили в министерстве.
"Ожидается обмен мнениями по обстановке в Ливии в свете необходимости консолидации усилий международного сообщества в целях скорейшей нормализации ситуации в этой стране путем укрепления режимом прекращения боевых действий и запуска широкого межливийского политического диалога под эгидой ООН", - подчеркнули в ведомстве.
Стороны предметно обсудят двусторонние отношения с учетом договоренностей, достигнутых по итогам заседания межправительственной российско-иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, который прошел 13-14 ноября 2019 года в Аммане.
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Обострение конфликта в ЛивииМИД ИорданииВойна в СирииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияСирияИорданияРоссияВ мире
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