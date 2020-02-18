Лавров обсудит с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля в Москве обсудит с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади обстановку в Сирии Ливии и проблематику палестино-израильского урегулирования, сообщает российское дипведомство.

Иорданский министр находится с рабочим визитом в Москве 18-19 февраля.

Как отмечается в тексте, опубликованном на сайте министерства, главы дипведомств обсудят "актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с учетом сохраняющегося в ряде государств региона конфликтного потенциала".

"Одной из центральных тем, как ожидается, станет обстановка в Сирии и вокруг нее. В русле общих подходов Россия Иордания выступают за скорейшее урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, взаимодействуют в интересах окончательной ликвидации международных террористов на ее территории", - говорится в сообщении.

"Разделяем обеспокоенность Аммана, связанную с ситуацией в лагере внутренне перемещенных лиц "Рукбан" на иордано-сирийской границе. Выражаем надежду на конструктивный подход всех вовлеченных сторон к решению острых гуманитарных вопросов в этом районе", - подчеркнули в МИД РФ.

Министры также рассмотрят проблематику палестино-израильского урегулирования с учетом обнародованной Вашингтоном "сделки века".

"Москва и Амман привержены двугосударственному решению палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе, включающей в себя соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу", - заявили в дипведомстве.

Одними из главных тем встречи станут также ситуация в Ливии и Ираке, добавили в министерстве.

"Ожидается обмен мнениями по обстановке в Ливии в свете необходимости консолидации усилий международного сообщества в целях скорейшей нормализации ситуации в этой стране путем укрепления режимом прекращения боевых действий и запуска широкого межливийского политического диалога под эгидой ООН", - подчеркнули в ведомстве.