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Защита обжалует решение об экстрадиции экс-чиновника Мазо в Россию
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РИА Новости

Защита обжалует решение об экстрадиции экс-чиновника Мазо в Россию

12:03 18.02.2020 (обновлено: 12:18 18.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновБорис Мазо в суде
Борис Мазо в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
ВЕНА, 18 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Защита экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо продолжит обжаловать решение о его экстрадиции на родину, сообщил РИА Новости адвокат Михаэль Фаллендер.
Ранее во вторник Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы защиты Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в РФ. Таким образом, запрос на высылку из Австрии бывшего чиновника, обвиняемого в России в хищениях, вступил в силу.

"То, что подзащитный недоволен решением суда, совершенно ясно. Мы еще это с ним не обсудили, но я уверен, что он предпримет дальнейшие шаги", - сказал Фаллендер.

На вопрос о том, планирует ли защита обратиться в ЕСПЧ, собеседник агентства ответил: "В Австрии ещё есть пара возможностей. Европейский суд - это один вариант, но перед этим мы предпримем меры в Австрии".
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Сделка со следствием не помогла Борису Мазо освободиться из СИЗОСуд планирует рассмотреть аналогичные жалобы двух других фигурантов дела.
Мазо – фигурант двух громких расследований о масштабных хищениях в министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. Когда же Мазо стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на его заочный арест.
Кроме того, Испания подозревает Мазо, а также его бывшую жену, сына и адвоката в причастности к отмыванию денег, полученных незаконным путем в России – за счет приобретения особняка за четыре миллиона евро. Испания выдала европейский ордер на арест экс-чиновника, решение должны принять судебные власти Австрии - страны, у которой Мазо попросил политического убежища.
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Европейский судАвстрияВенаВ миреБорис МазоРоссия
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