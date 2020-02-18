Защита обжалует решение об экстрадиции экс-чиновника Мазо в Россию

ВЕНА, 18 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Защита экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры России Защита экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо продолжит обжаловать решение о его экстрадиции на родину, сообщил РИА Новости адвокат Михаэль Фаллендер.

Ранее во вторник Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы защиты Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в РФ. Таким образом, запрос на высылку из Австрии бывшего чиновника, обвиняемого в России в хищениях, вступил в силу.

"То, что подзащитный недоволен решением суда, совершенно ясно. Мы еще это с ним не обсудили, но я уверен, что он предпримет дальнейшие шаги", - сказал Фаллендер.

На вопрос о том, планирует ли защита обратиться в ЕСПЧ, собеседник агентства ответил: "В Австрии ещё есть пара возможностей. Европейский суд - это один вариант, но перед этим мы предпримем меры в Австрии".

Мазо – фигурант двух громких расследований о масштабных хищениях в министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. Когда же Мазо стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на его заочный арест.