Министр экономики Германии встретится с Мантуровым и Орешкиным

БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Глава Минэкономики и энергетики ФРГ Глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретится в Берлине во вторник с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и помощником президента РФ по экономическим вопросам Максимом Орешкиным , говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

"Сегодня... в Берлине федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретится с высокопоставленными представителями недавно сформированного правительства РФ, в том числе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и новым помощником президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максимом Орешкиным", - говорится в сообщении.

Встреча состоится на полях традиционной конференции по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии, которую ежегодно организует в Берлине ВТП совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В ней принимают участие свыше 500 политиков и топ-менеджеров немецких и российских компаний, представители концернов и семейных предприятий среднего и крупного бизнеса, включая Siemens, Phoenix Contact, Rhenus, WIKA, B. Braun Melsungen, Dyckerhoff Zement, Hermith и многие другие.