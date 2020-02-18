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Министр экономики Германии встретится с Мантуровым и Орешкиным
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РИА Новости

Министр экономики Германии встретится с Мантуровым и Орешкиным

12:02 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФедеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретится в Берлине во вторник с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и помощником президента РФ по экономическим вопросам Максимом Орешкиным, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).
"Сегодня... в Берлине федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретится с высокопоставленными представителями недавно сформированного правительства РФ, в том числе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и новым помощником президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максимом Орешкиным", - говорится в сообщении.
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Встреча состоится на полях традиционной конференции по улучшению российского инвестиционного имиджа в Германии, которую ежегодно организует в Берлине ВТП совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В ней принимают участие свыше 500 политиков и топ-менеджеров немецких и российских компаний, представители концернов и семейных предприятий среднего и крупного бизнеса, включая Siemens, Phoenix Contact, Rhenus, WIKA, B. Braun Melsungen, Dyckerhoff Zement, Hermith и многие другие.
"То обстоятельство, что сегодня нас почтили своим присутствием российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, наш многолетний и проверенный партнер, и федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер, подчеркивает важность российско-германских экономических отношений и понимание этой важности политическим руководством обеих стран", – приводятся в релизе слова президента Российско-германской ВТП Райнера Зеле.
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Петер АльтмайерМаксим ОрешкинДенис МантуровГерманияРоссияЭкономика
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