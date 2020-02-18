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Ядерные технологии
2020-02-18T12:00+0300
https://ria.ru/20200218/1564914407.html
Индонезия предложила "Росатому" площадку для АЭС
https://cdn24.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1036x0_80_0_0_5593e4e089207579c8f1af3e918321b9.jpg
РИА Новости

Индонезия предложила "Росатому" площадку для АЭС

12:00 18.02.2020
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© Depositphotos / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Индонезийские власти предложили "Росатому" площадку для строительства первой атомной станции, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.
"Была техническая встреча между "Росатомом" и (национальным агентством атомной энергетики Индонезии) BATAN. Провинция на Калимантане уже предложила площадку для строительства первого объекта первой АЭС", - заявил он, отвечая на вопрос, на какой стадии сейчас находится сотрудничество индонезийской стороны с Россией в области энергетики.
По словам посла, пока работа находится на начальном этапе.
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Ядерные технологииВахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияИндонезияНовости - Ядерные технологииВ мире
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