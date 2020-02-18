Индонезия предложила "Росатому" площадку для АЭС

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Индонезийские власти предложили "Росатому" площадку для строительства первой атомной станции, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.
"Была техническая встреча между "Росатомом" и (национальным агентством атомной энергетики Индонезии) BATAN. Провинция на Калимантане уже предложила площадку для строительства первого объекта первой АЭС", - заявил он, отвечая на вопрос, на какой стадии сейчас находится сотрудничество индонезийской стороны с Россией в области энергетики.
По словам посла, пока работа находится на начальном этапе.