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2020-02-18T11:58+0300
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Крашенинников рассказал о ряде предложений по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Крашенинников рассказал о ряде предложений по поправкам в Конституцию

11:58 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В поправки к Конституции РФ включены положения о защите семьи, охране окружающей среды и формировании ответственного отношения к животным, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.
"Поддержка и укрепление защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды", - зачитал Крашенинников текст предлагаемой поправки, которая будет включена в статью полномочия правительства.
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Поправками предлагается закрепить в конституции, что правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала.
Кроме того, за правительством будет закреплено создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранение уникального природного и геологического многообразия страны, формирования в обществе ответственного отношения к животным, снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Правительство также должно будет создать условия для развития экологического образования и формирования экологической культуры.
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"Правительство обеспечивает выполнение национальных проектов и федеральных программ. Обеспечивает участие общественных организаций и других объединений в выработке и проведении государственной политики и обеспечивает проведение в РФ государственной политики, направленной на поддержку волонтёрского движения", - сказал Крашенинников.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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