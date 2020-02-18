Крашенинников рассказал о ряде предложений по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В поправки к В поправки к Конституции РФ включены положения о защите семьи, охране окружающей среды и формировании ответственного отношения к животным, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников

"Поддержка и укрепление защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, охрана окружающей среды", - зачитал Крашенинников текст предлагаемой поправки, которая будет включена в статью полномочия правительства.

Поправками предлагается закрепить в конституции, что правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Кроме того, за правительством будет закреплено создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранение уникального природного и геологического многообразия страны, формирования в обществе ответственного отношения к животным, снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Правительство также должно будет создать условия для развития экологического образования и формирования экологической культуры.

"Правительство обеспечивает выполнение национальных проектов и федеральных программ. Обеспечивает участие общественных организаций и других объединений в выработке и проведении государственной политики и обеспечивает проведение в РФ государственной политики, направленной на поддержку волонтёрского движения", - сказал Крашенинников.